LTIMindtree faz parceria com a Shopify para lançar um Centro de Excelência em comércio com IA

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma parceria com a Shopify, uma plataforma de comércio alimentada por IA, que permite às empresas lançar, gerir e expandir as suas lojas online. Aproveitando a plataforma Shopify, a LTIMindtree criará um Centro de Excelência (CoE) para o comércio digital com base na IA que ajudará empresas globais a se transformarem na velocidade da IA e inovarem em escala.

A LTIMindtree Interactive, unidade da agência LTIMindtree liderada por IA, está impulsionando a próxima onda de transformação do comércio digital empresarial para CMOs no mundo todo. A Shopify, que conta com a confiança de milhões de comerciantes, fornece infraestrutura essencial de internet para o comércio, oferecendo ferramentas confiáveis para iniciar, expandir, comercializar e administrar um negócio de varejo de qualquer porte. Aproveitando a plataforma Shopify, a LTIMindtree impulsionará um Centro de Excelência impulsionado por IA para desenvolver um CoE de primeira classe que irá:

Criar recursos avançados de comércio de IA para ajudar as empresas a se manteremàfrente da concorrência .

. Desenvolver aceleradores focados no setor para uma entrada mais rápida no mercado.

para uma entrada mais rápida no mercado. Fornecer kits de ferramentas de migração para passar de plataformas legadas para plataformas modernas de maneira integrada.

para passar de plataformas legadas para plataformas modernas de maneira integrada. Projetar programas de aprendizagem acelerada para melhorar as habilidades dos talentos em escala.

para melhorar as habilidades dos talentos em escala. Impulsionar coinvestimentos na construção de novas integrações e recursos.

Este Centro de Excelência sinaliza o compromisso de construir um comércio digital preparado para o futuro e permitir que as empresas alcancem velocidade, escala e resiliência em um cenário de negócios em rápida evolução.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Shopify para lançar o Centro de Excelência em comércio digital, acelerando a transformação para nossos clientes globais. Ao combinar nossa experiência comprovada com a plataforma alimentada por IA da Shopify, permitimos que as marcas sejam lançadas mais rapidamente e cresçam de forma mais inteligente. Em conjunto, estamos moldando o futuro do comércio em um mundo que prioriza a IA”, afirmou o Dr. Sujay Sen, vice-presidente executivo e diretor global de Serviços Interativos da LTIMindtree.

Rhys Furner, diretor de Parcerias da Shopify APAC, disse: “Este Centro de Excelência em comércio com IA ajudará as empresas a se modernizarem mais rapidamente, reduzir a complexidade e o custo total e desbloquear um novo crescimento com uma plataforma de comércio segura, escalável e com prioridade em IA. Ao combinar a profunda experiência da LTIMindtree no setor e em engenharia com os recursos empresariais da Shopify, aceleraremos as migrações de pilhas legadas, forneceremos aceleradores específicos do setor e melhoraremos as habilidades dos talentos em todo o ecossistema, para que marcas locais e internacionais possam passar da ideia ao impacto em semanas.”

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que as empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento por meio do aproveitamento de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz um amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar a diferenciação competitiva superior, as experiências dos clientes e os resultados comerciais em um mundo convergente. Com mais de 83 mil profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios comerciais mais complexos e oferece transformação em escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

