Agentic Solutions da Moody's automatiza fluxos de trabalho complexos e acelera tomadas de decisão humanas

A Moody's anunciou hoje a Agentic Solutions, uma inovadora incorporação a seu conjunto de ofertas com tecnologia de IA, criada para transformar o modo como as organizações tomam decisões em ambientes complexos e de alto risco. As novas soluções capacitam as organizações a atuar com mais rapidez, precisão e confiança do que nunca, remodelando a forma como os riscos são decodificados, as oportunidades são identificadas e as decisões são tomadas.

"Há mais de um século, nossos clientes buscam na Moody’s dados de alto nível, informações confiáveis ??e soluções de vanguarda para ajudá-los a tomar melhores decisões e com mais informações", disse Rob Fauber, Presidente e Diretor Executivo da Moody’s. "A Agentic Solutions é uma extensão natural de nosso legado de investimentos e inovação, ancorada na solidez de nosso acervo de dados líder no setor e na profunda capacidade analítica de nossos colaboradores. Ao integrar os recursos agênticos aos fluxos de trabalho de nossos clientes, potencializamos a velocidade e a precisão com que podemos ajudar nossos clientes a compreender riscos e aproveitar oportunidades."

Desenvolvida com base no acervo de dados confiável da Moody's, cobrindo mais de 590 milhões de entidades mundiais, a Agentic Solutions coordena agentes de IA que automatizam e otimizam fluxos de trabalho com uso intensivo de conhecimento em finanças, riscos e estratégias. Ao trabalhar em conjunto, os agentes oferecem melhorias específicas aos tomadores de decisão, incluindo:

Produtividade elevada : Os fluxos de trabalho coordenados por IA transformam os processos manuais, capacitando as equipes a fornecer informações a executivos em minutos, em vez de horas.

: Os fluxos de trabalho coordenados por IA transformam os processos manuais, capacitando as equipes a fornecer informações a executivos em minutos, em vez de horas. Resultados confiáveis ??e transparentes : Cada resultado é claramente originado, auditável e respaldado por uma rigorosa governança de dados, que proporciona confiança em ambientes de alto risco e alta conformidade.

: Cada resultado é claramente originado, auditável e respaldado por uma rigorosa governança de dados, que proporciona confiança em ambientes de alto risco e alta conformidade. Eficiência do fluxo de trabalho : Mais de 50 agentes específicos de domínio podem trabalhar em conjunto, os quais agregam automação inteligente em fluxos de trabalho de alto valor, como avaliação de crédito, monitoramento de portfólios, inteligência de vendas e triagem de conhecimento de seus clientes.

: Mais de 50 agentes específicos de domínio podem trabalhar em conjunto, os quais agregam automação inteligente em fluxos de trabalho de alto valor, como avaliação de crédito, monitoramento de portfólios, inteligência de vendas e triagem de conhecimento de seus clientes. Desenvolvido especificamente para setores regulamentados: Implantações configuráveis ??são criadas para satisfazer as demandas de serviços financeiros, imobiliários, seguros e outros setores dinâmicos onde precisão, transparência e conformidade são essenciais.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística de seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

