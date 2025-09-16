Tecnotree nomeada visionária no Quadrante Mágico™ da Gartner® para 2025 em IA em operações comerciais e de clientes de CSP

A Tecnotree, líder global em IA, 5G e plataformas e serviços digitais nativos da nuvem, foi reconhecida como visionária no Quadrante Mágico™ da Gartner® para 2025 em IA em operações comerciais e de clientes de CSP.

Acreditamos que isso ressalta a capacidade da empresa de fornecer plataformas nativas da nuvem com tecnologia de IA que permitem que provedores de serviços de comunicação (CSPs) e empresas em todo o mundo acelerem a transformação digital, monetizem redes e ofereçam experiências hiperpersonalizadas aos clientes.

O relatório da Gartner, de autoria dos analistas Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice e Mounish Rai, avalia os principais fornecedores de IA para operações comerciais e de clientes de CSP. Segundo a Gartner, a IA em operações comerciais e de clientes de CSP ajuda os CSPs a utilizar IA/ML para gerar insights e automatizar processos comerciais em várias áreas de operações comerciais e de clientes.

Diferencial da Tecnotree

Plataforma Tecnotree Sensa Intelligence: integra IA generativa com a premiada pilha BSS da Tecnotree, analisando milhões de pontos de dados estruturados e não estruturados para fornecer insights preditivos, operações autônomas e experiências personalizadas para o cliente por meio da personalização Profile-of-One.

Tecnotree Moments: o Moments permite o comércio social e o gerenciamento de experiências impulsionados por IA, abrindo novas oportunidades de monetização em setores além das telecomunicações, incluindo saúde, comércio eletrônico e educação.

Portfólio global de patentes de IA/ML: um dos maiores do mundo em engenharia de AIML, cobrindo áreas de ponta como geração de conteúdo, visão computacional, operações de modelo, governança e estruturas de confiança, fortalecendo ainda mais a liderança da Tecnotree em IA ética e responsável.

Comentário da liderança

Prianca Ravichander, CCO e CMO da Tecnotree Corporation, disse:

“Para nós, ser reconhecidos como Visionários pela Gartner é um marco que reflete nosso compromisso incansável com a inovação em IA, práticas éticas de IA e transformação centrada no cliente. Acreditamos que esse reconhecimento valida nossa estratégia de capacitar CSPs e empresas digitais a aproveitar a IA para crescimento escalável, ecossistemas baseados na confiança e monetização em tempo real. Esse reconhecimento nos inspira a continuar redefinindo como a IA e as plataformas nativas em nuvem podem moldar as economias digitais do futuro.”

Compromisso com o futuro

A Tecnotree continua a capacitar provedores de serviços em todas as partes do mundo com pilhas digitais nativas de IA de última geração, permitindo que eles:

Desbloqueiem novas fontes de receita por meio de marketplaces orientados por ecossistemas.

Entreguem operações autônomas com inteligência impulsionada por IA.

Construam economias digitais confiáveis com governança robusta e transparência nos modelos.

Acelerem a inovação com uma plataforma digital componível que permite aos CSPs implantar, escalar e integrar novas capacidades com agilidade e flexibilidade.

Isenção de Responsabilidade da Gartner

Gartner, Quadrante Mágico para IA em Operações Comerciais e de Clientes de CSP, Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice, Mounish Rai, 26 de agosto de 2025

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, sendo usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um ator digital Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do empenho contínuo em proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também provê um mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2Xàsua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

