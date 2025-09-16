FACERES apresenta exposição Histórias Negras na Medicina

Histórias de luta, progresso e superação marcam a trajetória de médicos, cientistas e profissionais da saúde negros ao redor do mundo. Muitas dessas contribuições, porém, foram apagadas ou pouco reconhecidas pela história oficial. Para resgatar e valorizar esse legado, a Faculdade de Medicina FACERES criou a exposição “Histórias Negras na Medicina”, que será aberta ao público no próximo dia 24 de setembro, às 11h, no hall de entrada da instituição, em São José do Rio Preto–SP.

Com curadoria do Prof. Dr. Araré Carvalho, em parceria com os estudantes do Núcleo Acadêmico Cultural e do Coletivo Antirracista da FACERES, e artes criadas por Bruna Taguchi, a mostra conta com dezesseis quadros que valorizam essas histórias e inspiram novas gerações.

Das resistências em tempos de escravidão às descobertas pioneiras da ciência moderna, as narrativas reunidas revelam um legado de excelência, resiliência e pioneirismo.

Entre os destaques da exposição estão nomes como:

(1831–1895), primeira médica negra formada nos Estados Unidos, pioneira no atendimento a ex-escravizados; Juliano Moreira (1872–1933), primeiro psiquiatra negro do Brasil, que revolucionou a saúde mental ao combater teorias racistas;

(1872–1933), primeiro psiquiatra negro do Brasil, que revolucionou a saúde mental ao combater teorias racistas; Patricia Bath (1942–2019), oftalmologista e inventora da técnica a laser que transformou a cirurgia de catarata;

(1942–2019), oftalmologista e inventora da técnica a laser que transformou a cirurgia de catarata; Vivien Thomas (1910–1985), técnico cirúrgico autodidata que desenvolveu procedimento inovador para a cardiologia pediátrica;

(1910–1985), técnico cirúrgico autodidata que desenvolveu procedimento inovador para a cardiologia pediátrica; Jaqueline Goes de Jesus (n. 1990), biomédica brasileira que coordenou o sequenciamento do genoma da Covid-19 em tempo recorde.

Essas e outras histórias revelam como médicos e cientistas negros, em diferentes partes do mundo e em distintas áreas do conhecimento, transformaram a medicina e abriram caminho para novas gerações.

Segundo Araré, “valorizar essas narrativas é um passo importante para construir uma medicina mais equitativa e ampliar a compreensão sobre o papel da diversidade na produção do conhecimento científico.”