Programa Cessna Citation Ascend continua avançando com o lançamento da primeira unidade produzida

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje que seu programa de jatos executivos Cessna Citation Ascend continua avançando com o lançamento da primeira unidade produzida na fábrica em Wichita, Kansas. A aeronave deve obter a certificação da Administração Federal de Aviação ainda este ano.

Os funcionários realizaram uma comemoração especial para marcar o importante marco do programa do mais novo jato executivo Citation da lendária série 560XL, enquanto continuam a projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para os clientes.

“Hoje é um grande dia de celebração, e agradeço a todos que fizeram parte dessa jornada até aqui. É o talento de vocês que continua tornando possíveis marcos como este”, disse Todd McKee, vice-presidente sênior de Cadeia de Suprimentos Integrada. “Ao incorporarmos novas tecnologias e lançarmos novos recursos no mercado, seguimos impulsionando o futuro para construirmos essas aeronaves lendárias.”

Com mais de 1.000 unidades entregues nos últimos 25 anos, proprietários e operadores sempre escolhem a série Cessna Citation 560XL por sua combinação incomparável de desempenho, conforto, facilidade de operação, variedade de capacidades de missão e eficiências operacionais favoráveis.

Sobre o Cessna Citation Ascend

A Textron Aviation projetou o Citation Ascend com base no feedback dos clientes para obter o máximo desempenho e conforto.

Com um design elegante e contemporâneo, os clientes podem desfrutar de muitos dos luxos já consagrados nos best-sellers Citation Latitude e Citation Longitude, como o piso totalmente plano, que garante amplo espaço para as pernas e maior flexibilidade aos passageiros. A aeronave é equipada com motores Pratt & Whitney Canada PW545D, desenvolvidos para oferecer mais eficiência no consumo de combustível e maior empuxo, além de aviônicos Garmin G5000 com os mais avançados softwares e hardwares, incluindo a tecnologia de autothrottle. O Ascend também incorpora uma Unidade de Potência Auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL], homologada para operações autônomas.

Com 19 portas USB padrão para carregamento e três tomadas universais em toda a aeronave, todos os tripulantes e passageiros têm acesso a pelo menos uma porta de carregamento no Citation Ascend. A aeronave tem uma configuração padrão de nove assentos para passageiros.

Saiba mais sobre o Citation Ascend em cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, despesas imprevistas ou atrasos relacionados a novos programas de aeronaves significativos e ao cronograma de certificação de nossos novos produtos aeronáuticos.

