Publicação aponta dados da indústria da construção

Segundo os dados apresentados no Portal da Indústria, chamado Sondagem Indústria da Construção, o índice de nível de atividade da indústria da construção subiu em julho de 2025, alcançando o maior valor do ano. O indicador de evolução do número de empregados também apresentou melhora, ultrapassando a marca de 50 pontos. Além disso, a utilização da capacidade de operação atingiu 68%, o melhor desempenho dos últimos nove meses.

Conforme informado na publicação, o índice de evolução do nível de atividade chegou a 49,5 pontos em julho, avanço de 0,7 ponto em relação a junho. Embora o resultado tenha ficado abaixo do observado em julho de 2024 (50,1 pontos), superou o registrado em julho de 2023 (48,7 pontos). O índice de evolução do número de empregados também evoluiu, ficando em 50,1 pontos, acima dos 49,8 pontos de 2024 e dos 49,7 pontos de 2023.

O relatório aponta dados que indicam otimismo contido no setor. Os índices de expectativa para o nível de atividade e de número de empregados permaneceram acima de 50 pontos em agosto, porém registraram o menor patamar do ano. O índice de expectativa de nível de atividade recuou para 51,4 pontos, enquanto o de expectativa para o número de empregados caiu para 50,8 pontos. Ambos os indicadores mostram ainda perspectiva de crescimento, mas em ritmo mais moderado.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de construção civil Franquia Trans Obra, afirmou que os índices de expectativa em agosto mostram retração em relação aos meses anteriores, mesmo permanecendo no campo positivo e que essa desaceleração indica que as empresas estão adotando uma postura mais cautelosa diante do ambiente econômico. José Antônio disse ainda que o relatório aponta dados que reforçam a necessidade de flexibilidade no setor de locação de equipamentos. “Franquias que conseguirem ajustar rapidamente sua oferta — seja com contratos de curto prazo, pacotes de máquinas específicas ou soluções que reduzam o custo inicial para o construtor — estarão mais bem posicionadas para aproveitar o momento. O crescimento moderado, mesmo que limitado, ainda é uma oportunidade de consolidação, principalmente para operações que atuam com foco em eficiência e proximidade logística com os clientes”.

Para novos empreendimentos e serviços, a sondagem revelou expectativa de estabilidade. O índice atingiu 50,1 pontos em agosto, praticamente em linha com a marca de julho. Já no caso de compras de insumos e matérias-primas, houve retração: o índice caiu para 49,8 pontos, o que reflete a expectativa de queda das aquisições nos próximos meses.

Apesar do desempenho positivo em atividade e emprego, a confiança dos empresários do setor recuou. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da construção caiu para 45,8 pontos em agosto, queda de 1,3 ponto em relação a julho. De acordo com o relatório, esse resultado mostra que a falta de confiança se intensificou e se disseminou no setor, refletindo tanto uma avaliação mais negativa sobre a economia brasileira quanto expectativas menos positivas em relação às próprias empresas.

Conforme informado na publicação, o índice de condições atuais ficou em 43 pontos, avançando levemente em relação a julho. Isso indica que os empresários consideram as condições da economia e das próprias empresas menos negativas do que no mês anterior. Já o índice de expectativas recuou para 47,2 pontos, queda de 2,4 pontos frente a julho, mostrando que as perspectivas para os próximos seis meses se tornaram mais desfavoráveis.

Outro dado relevante foi a intenção de investimento, que caiu pela terceira vez consecutiva. O índice registrou 40 pontos em agosto, o menor nível em 28 meses, desde abril de 2023. Apesar da queda, o indicador ainda permanece 1,9 ponto acima da média histórica da série, de 38,1 pontos. Segundo os dados da sondagem, a redução no interesse por novos investimentos reforça o ambiente de maior cautela entre os empresários da construção.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio disse ser interessante analisar os dados que, segundo o relatório, apontam a intenção de investimento em queda pelo terceiro mês consecutivo, atingindo 40 pontos — o menor nível em 28 meses. “Embora ainda esteja acima da média histórica, esse resultado demonstra que o empresariado está adiando projetos mais robustos. Para franquia de locação de equipamentos, esse contexto pode ser uma oportunidade estratégica: oferecer acesso a máquinas modernas sem a necessidade de grandes aportes pode ser justamente a resposta que o mercado procura em períodos de cautela”.