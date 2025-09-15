Assine
Mundo Corporativo

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças

Novos programas preparam alunos para o mercado jurídico e financeiro, unindo tecnologia, inovação e competências práticas essenciais

15/09/2025 20:21

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças

A UniFECAF ampliou sua oferta educacional com foco em tecnologia e inovação. Em setembro, o Centro Universitário lançou a Pós-graduação em Inteligência Artificial para Advogados, com carga horária de 360 horas, integrando Direito, tecnologia e inovação, e destinada a capacitar profissionais para a transformação digital no setor jurídico.

A pós-graduação combina fundamentos de Inteligência Artificial e Machine Learning com aplicações práticas, incluindo automação de documentos, pesquisa jurídica com IA, compliance, due diligence e análise preditiva para escritórios e tribunais. 

O programa também aborda temas como ética, LGPD, regulação da IA, Legal Prompt Engineering, cibersegurança e empreendedorismo em LegalTechs, oferecendo uma formação voltada para o advogado do futuro.

Uma pesquisa realizada pela OAB-SP em parceria com jusbrasil, Trybe e ITS-Rio indica que 55,1% dos advogados já utilizam ferramentas de IA generativa em suas atividades profissionais, principalmente para análise de documentos, criação de peças jurídicas e pesquisas de doutrina e jurisprudência. A adoção é observada em advogados autônomos (50%), profissionais de escritórios privados (62%) e operadores do Direito no setor público (63%), demonstrando a crescente incorporação da tecnologia na rotina jurídica brasileira.

Segundo Mayike, coordenador do curso de Direito da UniFECAF, a inteligência artificial deixa de ser tendência e passa a ser realidade: “Escritórios que incorporam essas ferramentas conseguem oferecer serviços mais rápidos, personalizados e eficientes, enquanto aqueles que resistem correm o risco de ficar para trás”. O curso surge como resposta à demanda por advogados tecnólogos, capazes de transitar entre o Direito e soluções digitais. As inscrições para  essa pós-graduação em Inteligência Artificial para Advogados já estão abertas. Os interessados podem garantir sua vaga clicando aqui. 

Em paralelo, a UniFECAF firmou parceria com a B3 – Bolsa de Valores do Brasil para lançar o curso gratuito Finanças para Universitários, aberto a todos os alunos, independentemente da área de formação. O curso é composto por três módulos: técnicas de negociação, introdução a investimentos e Tesouro Direto e conta com certificação oficial da B3, com o objetivo de desenvolver competências práticas essenciais para o mercado de trabalho.

A UniFECAF considera o projeto um benefício inédito de alto valor agregado, reforçando o compromisso da instituição com a formação de profissionais preparados para atuar de forma ética, inovadora e competitiva nos setores jurídico e financeiro.



Website: https://www.unifecaf.com.br/

