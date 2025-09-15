Dataside e Snowflake realizam evento online sobre dados e IA

No dia 18 de setembro, às 10h, a Dataside, em parceria com a Snowflake, promove um evento online e gratuito voltado a profissionais e empresas que desejam explorar novas possibilidades em dados e Inteligência Artificial. A iniciativa mostrará como organizações podem simplificar a gestão de informações, garantir governança e acelerar projetos de IA utilizando a plataforma Snowflake.

Com a transformação digital em ritmo acelerado, manter-se atualizado em relação a tecnologias, arquiteturas e ferramentas deixou de ser opcional e passou a ser uma prioridade estratégica para empresas de todos os setores. O evento pretende oferecer caminhos práticos para estruturar dados com mais eficiência e transformar informação em resultados concretos.

O destaque da programação será a palestra “Plataforma Snowflake: Simplicidade e Governança para seus projetos de IA”, conduzida por Marcelo Manzano. Com mais de três décadas de experiência em engenharia e arquitetura de dados, Big Data e Business Intelligence, Manzano já atuou em empresas como Oracle, HP, Salesforce, Neo4j e Snowflake, além de ter liderado projetos estratégicos em organizações como Itaú, Bradesco, Santander, Telefônica-Vivo, Claro e Carrefour.

As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no link.

Dataside e Snowflake

A Dataside é uma consultoria especializada em dados e Inteligência Artificial, que apoia empresas na jornada de transformação digital. Com foco em inovação e estratégia, atua desde a arquitetura de dados até a implementação de soluções avançadas de analytics e machine learning, ajudando organizações a extrair valor real de suas informações e a impulsionar a competitividade no mercado.

A Snowflake é uma plataforma global de Data Cloud, que permite às empresas armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados com escalabilidade e segurança. A empresa é reconhecida por sua arquitetura, gestão de dados, governança e flexibilidade para suportar aplicações de analytics e Inteligência Artificial em diferentes setores da economia.

Serviço

Data: 18/09

Formato: Online e gratuito

Palestra: Plataforma Snowflake: Simplicidade e Governança para seus projetos de IA – com Marcelo Manzano

Inscrições através do link.