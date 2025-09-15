Estudo revela que Bluetooth ligado expõe usuários a ataques

O uso do Bluetooth se tornou parte do cotidiano digital, presente em smartphones, carros, televisores, relógios inteligentes, caixas de som, eletrodomésticos e até em fechaduras eletrônicas. Segundo o relatório Bluetooth Market Update 2024, mais de 7,5 bilhões de dispositivos habilitados com a tecnologia foram comercializados no último ano, e a expectativa é de crescimento médio de 8% ao ano até 2028. A ampla conectividade, no entanto, também abre espaço para vulnerabilidades.

Segundo Marijus Briedis, CTO da NordVPN, deixar o Bluetooth ativado constantemente pode transformar dispositivos em alvos acessíveis para criminosos virtuais. “Quando o recurso está em modo 'descoberto', pessoas mal-intencionadas podem tentar se conectar ao aparelho mesmo a longas distâncias — até 100 metros, o equivalente a um campo de futebol”, explica.

Entre os métodos mais comuns de exploração da tecnologia estão:

Bluejacking – envio de mensagens ou notificações não solicitadas, semelhante a spam.

– envio de mensagens ou notificações não solicitadas, semelhante a spam. Bluesnarfing – roubo de arquivos, fotos, vídeos, e-mails e contatos de forma silenciosa.

– roubo de arquivos, fotos, vídeos, e-mails e contatos de forma silenciosa. Bluebugging – controle remoto completo do dispositivo, permitindo ao invasor realizar chamadas, enviar mensagens, acessar a internet e até escutar conversas em tempo real.

Outro ponto de atenção é a conectividade veicular. Técnicas conhecidas como Car Whisperer exploram falhas em sistemas de emparelhamento padrão de carros que mantêm senhas simples, como “0000” ou “1234”. Esse tipo de brecha pode possibilitar a interceptação de conversas no viva-voz ou até o acesso ao sistema de mídia.

O risco também se estende a dispositivos domésticos inteligentes, como câmeras de segurança, fechaduras digitais e smart TVs. O relatório IoT Security Landscape 2024 indica que equipamentos desse tipo sofrem, em média, dez tentativas de ataque por dia.

Briedis aponta práticas que ajudam a mitigar os perigos:

Desativar o Bluetooth quando não estiver em uso.

Configurar o dispositivo no modo “invisível” ou “não detectável”.

Rejeitar pedidos de conexão de origem desconhecida.

Definir senhas fortes para pareamento.

Monitorar o consumo de dados, que pode indicar uso indevido.

Observar comportamentos anormais, como ligações ou mensagens não realizadas pelo usuário.

A praticidade do Bluetooth é indiscutível, mas a segurança digital depende de cuidados básicos. “Assim como trancar a porta de casa se tornou um hábito indispensável, adotar medidas simples de proteção pode evitar que dispositivos conectados se tornem portas de entrada para ataques virtuais”, finaliza.