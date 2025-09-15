LSEG lança plataforma de infraestrutura de mercados digitais para fundos privados e facilita primeira transação

A LSEG anuncia hoje que lançou sua plataforma de infraestrutura de mercados digitais (“DMI”) para fundos privados e facilitou sua primeira transação.

A DMI, impulsionada pelo Microsoft Azure, oferecerá escala e eficiência ao aplicar tecnologia blockchain em todo o ciclo de vida dos ativos – da emissão, tokenização e distribuiçãoàliquidação eàmanutenção pós-negociação, abrangendo diversas classes de ativos. A LSEG assegurará que a plataforma seja interoperável tanto com as soluções atuais baseadas em tecnologia de contabilidade distribuída quanto com as finanças tradicionais, aproveitando ao máximo a gama de produtos e serviços do grupo, incluindo o Workspace.

Desenvolvida em colaboração com a Microsoft, a DMI está alinhada com o objetivo da LSEG de ser o primeiro grupo de bolsas global a apoiar os clientes em todo o continuum de financiamento, juntamente com outras iniciativas do grupo, como o Mercado de Títulos Privados. Os fundos privados são a primeira classe de ativos a se beneficiar da plataforma DMI, com expansão para outras classes de ativos planejada.

A DMI adota uma filosofia aberta e interoperável. Ela reúne participantes de todo o mercado internacional para ampliar a distribuição, levantar capital, aumentar a liquidez e prestar serviços de ativos em um ambiente confiável e regulamentado.

A plataforma DMI é construída no Microsoft Azure, aumentando assim sua escalabilidade e resiliência. Seu design acelera a inovação, mantendo altos níveis de segurança. A LSEG e a Microsoft continuarão sua colaboração para desenvolver e expandir a plataforma.

Como parte da oferta inicial, os fundos privados admitidos na DMI poderão ser encontrados pelos usuários do Workspace como parte de seu fluxo de trabalho diário, permitindo que os sócios gerais interajam em grande escala com investidores profissionais em uma plataforma que esses investidores já utilizam e, por sua vez, eles poderão descobrir, analisar e acessar novas oportunidades de investimento no mercado privado que antes eram difíceis de alcançar.

A MembersCap e a Archax foram os primeiros clientes a aderiràplataforma e a primeira transação foi facilitada com a MembersCap, como sócia-geral do MCM Fund 1, executando com sucesso uma captação de recursos primária com a Archax atuando como representante de uma importante fundação web-3. A EJF Capital também aderiu como uma das primeiras a adotar a plataforma e uma seleção de seus fundos estará disponível em breve na plataforma.

O Dr. Darko Hajdukovic, chefe de Infraestrutura de Mercados Digitais da LSEG, afirmou: “Há muitos processos nos mercados privados hoje que podem ser aprimorados. Na LSEG, estamos comprometidos em melhorar significativamente o acesso a esses mercados, simplificando fluxos de trabalho, ampliando a distribuição e possibilitando liquidez. Pretendemos alcançar isso trabalhando continuamente com todas as partes interessadas para aumentar a eficiência e a conectividade, tanto para ativos nativamente digitais quanto para os tradicionais. A integração dos nossos primeiros clientes e esta primeira transação representam marcos significativos, demonstrando o interesse por uma infraestrutura de DLT de mercados financeiros de ponta a ponta, interoperável e regulada. A posição da LSEG como facilitadora de mercados pode trazer escala significativa aos ativos digitais e gerar uma mudança real.”

Bill Borden, vice-presidente corporativo de Serviços Financeiros Mundiais da Microsoft, afirmou: "A colaboração da Microsoft com a LSEG em sua Infraestrutura de Mercados Digitais (DMI) é um exemplo poderoso da inovação que impulsiona nossa parceria estratégica. Juntos, estamos remodelando o futuro das finanças globais para capacitar nossos clientes a desbloquear novas oportunidades e impulsionar mudanças significativas."

Sober a LSEG:

A LSEG (London Stock Exchange Group) é uma provedora líder global de infraestrutura e dados para mercados financeiros, desempenhando um papel social e econômico vital no sistema financeiro mundial.

Com nossa abordagem aberta, experiência confiável e escala global, promovemos o crescimento sustentável e a estabilidade de nossos clientes e suas comunidades. Somos parceiros dedicados, com ampla experiência, profundo conhecimento e presença mundial em dados e análises; índices; formação de capital; e execução de negociações, compensação e gestão de riscos em diversas classes de ativos.

A LSEG tem sede no Reino Unido, com operações significativas em 65 países nas regiões EMEA, América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico. Empregamos mais de 26.000 pessoas globalmente, sendo mais da metade localizadas na Ásia-Pacífico.

O código de negociação do LSEG é LSEG.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915502007/pt/

Reino Unido +44 (0)20 7797 1222

E-mail newsroom@lseg.com

Site www.lseg.com