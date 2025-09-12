Arq Design amplia conexões e negócios na Noroeste Paulista
Realizada no Riopreto Shopping, em São José do Rio Preto, a Arq Design se consolida como uma das três maiores mostras de arquitetura e design de interiores do interior paulista. Em sua edição 2025, apresenta 18 ambientes projetados por 22 profissionais e R$ 12 milhões de investimentos
Os serviços de arquitetura têm registrado crescimento significativo no mundo. Para se ter ideia, esse mercado foi avaliado em US$ 351,69 bilhões em 2024 e a expectativa é registrar um aumento de 5,35%, atingindo US$ 485,24 bilhões em cinco anos.
Esses dados foram publicados na pesquisa Tamanho do mercado de serviços arquitetônicos e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029) e podem ser usados como um termômetro para a atuação deste setor no interior do Estado de São Paulo.
Isso porque o desenvolvimento econômico e populacional de importantes cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto — esta última considerada polo estratégico da região Noroeste Paulista – atraem investidores e novos moradores, o que gera, consequentemente, maior demanda por projetos corporativos, residenciais e de infraestrutura urbana.
Experiências impulsionam o setor
Além do crescimento populacional, eventos como a Mostra Arq Design, em cartaz com sua quinta edição no estacionamento do Riopreto Shopping até o dia 21 de setembro, corroboram para o aquecimento do setor por colocar em destaque os profissionais e oferecer experiências inovadoras e sustentáveis aos visitantes vindos de 200 cidades dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
“Entendemos a importância do evento para o desenvolvimento da arquitetura, design de interiores e paisagismo. Nesses cinco anos, tivemos 150 profissionais no elenco, reunimos centenas de marcas e recebemos mais de 75 mil visitantes. Por meio de experiências, palestras e lançamentos de produtos, tecnologias e serviços são gerados negócios importantes para o aquecimento do setor, além de valorizar essas profissões e até mesmo motivar jovens a seguir o caminho do nosso elenco”, afirma João Spode, diretor criativo da Arq Design.
A Mostra é uma realização da 8 MKT, apresentada pelas marcas Bild Desenvolvimento Imobiliário, Delta Rio Elevadores e Riopreto Shopping e conta com os fornecedores master Construsol e Mestre Marceneiro, e apoio institucional do CAU/SP.
O elenco e os ambientes desta edição:
Jardim de Boas-Vindas – Arq & Garden Paisagismo | Adriele Mendes
Rubra Bilheteria Conte – Isa Ceron Arquitetura e Interiores
Moriá – Ojeda Engenharia e Arquitetura | Danielle Ojeda
Jardins Moriá – Arq & Garden Paisagismo | Adriele Mendes
Presença Degustada – Anogma Engenharia e Projetos e Fractal 7 Construções | Guilherme Guimarães e Victor Sardinha
Casa Conceito – Naira Araújo Arquitetura
Elo – Advocacia – BDC Arquitetura | Bruno de Cesare
Espaço AcquaFish – Acqua Fish Lagos Ornamentais e Piscinas Naturais | Rafael Cordeiro e Vasco
Terracacau Lounge – Lullius Arquitetura e Cenografia | Luiz Fernando Chiuchi e Guilherme Clemente David
Garden Gourmet – Larissa Oliveira
Lounge Exxperience – Byd Alma | Juliana Valência
Praça de Eventos Conte – Biodomus Arquitetura Paisagística | Aline Restivo
Gastrobar Delta Rio – Duo Arkhé | Thiago Castro e Vitória Alves com a Prozaria
Um Olhar Sob as Estrelas – Maza Arquitetura Infantil | Caroline Mazaro
Café com Propósito (Nação Valquírias) – Michele Maurity
Espaço Allma Jeep Ram – Luana Marques
Lavabo Poesia – Carla Bonfim
Praça das Letras – Carla Bonfim
Mais informações sobre ingressos, horários de visitação e eventos paralelos da Arq Design podem ser encontradas no site www.mostraarqdesign.com.br.
Website: https://www.mostraarqdesign.com.br/