Arq Design amplia conexões e negócios na Noroeste Paulista

Os serviços de arquitetura têm registrado crescimento significativo no mundo. Para se ter ideia, esse mercado foi avaliado em US$ 351,69 bilhões em 2024 e a expectativa é registrar um aumento de 5,35%, atingindo US$ 485,24 bilhões em cinco anos.

Esses dados foram publicados na pesquisa Tamanho do mercado de serviços arquitetônicos e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029) e podem ser usados como um termômetro para a atuação deste setor no interior do Estado de São Paulo.



Isso porque o desenvolvimento econômico e populacional de importantes cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto — esta última considerada polo estratégico da região Noroeste Paulista – atraem investidores e novos moradores, o que gera, consequentemente, maior demanda por projetos corporativos, residenciais e de infraestrutura urbana.

Experiências impulsionam o setor

Além do crescimento populacional, eventos como a Mostra Arq Design, em cartaz com sua quinta edição no estacionamento do Riopreto Shopping até o dia 21 de setembro, corroboram para o aquecimento do setor por colocar em destaque os profissionais e oferecer experiências inovadoras e sustentáveis aos visitantes vindos de 200 cidades dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

“Entendemos a importância do evento para o desenvolvimento da arquitetura, design de interiores e paisagismo. Nesses cinco anos, tivemos 150 profissionais no elenco, reunimos centenas de marcas e recebemos mais de 75 mil visitantes. Por meio de experiências, palestras e lançamentos de produtos, tecnologias e serviços são gerados negócios importantes para o aquecimento do setor, além de valorizar essas profissões e até mesmo motivar jovens a seguir o caminho do nosso elenco”, afirma João Spode, diretor criativo da Arq Design.

A Mostra é uma realização da 8 MKT, apresentada pelas marcas Bild Desenvolvimento Imobiliário, Delta Rio Elevadores e Riopreto Shopping e conta com os fornecedores master Construsol e Mestre Marceneiro, e apoio institucional do CAU/SP.

O elenco e os ambientes desta edição:

Jardim de Boas-Vindas – Arq & Garden Paisagismo | Adriele Mendes

Rubra Bilheteria Conte – Isa Ceron Arquitetura e Interiores

Moriá – Ojeda Engenharia e Arquitetura | Danielle Ojeda

Jardins Moriá – Arq & Garden Paisagismo | Adriele Mendes

Presença Degustada – Anogma Engenharia e Projetos e Fractal 7 Construções | Guilherme Guimarães e Victor Sardinha

Casa Conceito – Naira Araújo Arquitetura

Elo – Advocacia – BDC Arquitetura | Bruno de Cesare

Espaço AcquaFish – Acqua Fish Lagos Ornamentais e Piscinas Naturais | Rafael Cordeiro e Vasco

Terracacau Lounge – Lullius Arquitetura e Cenografia | Luiz Fernando Chiuchi e Guilherme Clemente David

Garden Gourmet – Larissa Oliveira

Lounge Exxperience – Byd Alma | Juliana Valência

Praça de Eventos Conte – Biodomus Arquitetura Paisagística | Aline Restivo

Gastrobar Delta Rio – Duo Arkhé | Thiago Castro e Vitória Alves com a Prozaria

Um Olhar Sob as Estrelas – Maza Arquitetura Infantil | Caroline Mazaro

Café com Propósito (Nação Valquírias) – Michele Maurity

Espaço Allma Jeep Ram – Luana Marques

Lavabo Poesia – Carla Bonfim

Praça das Letras – Carla Bonfim

Mais informações sobre ingressos, horários de visitação e eventos paralelos da Arq Design podem ser encontradas no site www.mostraarqdesign.com.br.