Instituições culturais de SP ampliam ações de acessibilidade
No marco dos 20 anos do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, espaços culturais oferecem experiências inclusivas e multissensoriais
compartilheSiga no
No mês que celebra os 20 anos do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro, instituições culturais de São Paulo reafirmam o compromisso com a inclusão. A data, oficializada em 2005, se tornou um símbolo de renovação e reivindicação, reforçando a importância de espaços culturais verdadeiramente acessíveis para todos os públicos.
Localizada na Avenida Paulista e dedicada a cultura nipônica, a Japan House São Paulo mantém a JHSP Acessível, iniciativa que disponibiliza recursos de acessibilidade para garantir uma experiência inclusiva durante a visita ao espaço, nas exposições em cartaz e nos ambientes digitais visando a equidade entre os públicos.
Por meio de três pilares principais de acessibilidade, sendo Comunicacional, Arquitetônica e Atitudinal, a JHSP oferece recursos inclusivos com audiodescrição, legendas e Libras, que podem ser acessados por meio de QR Code nas exposições e a hashtag #pracegover em seus conteúdos online, disponibilizados também no YouTube. O espaço conta com rampas de acesso, piso tátil, elevadores, elementos táteis nas exposições, além de uma maquete também tátil do próprio edifício e seu entorno. A instituição também possui o Selo de Acessibilidade Arquitetônica, importante reconhecimento que indica que a edificação é adequada ao uso por pessoas com deficiência, concedido pela Prefeitura de São Paulo.
Pensando na experiência multissensorial e inclusiva dos visitantes, e na valorização do esporte por todas as pessoas, o Museu do Futebol oferece recursos táteis, jogos interativos e adaptados, audiodescrição durante as visitas e informações em braile. A experiência fica completa com acompanhamento de guias especializados para acompanhar os visitantes durante todo o percurso do museu por meio do Projeto Deficiente Residente.
Já a Pinacoteca de São Paulo, conta com elevadores, rampas de acesso, piso tátil, audioguias, videoguia em Libras, audiodescrição e materiais em braile, além de oferecer visitas educativas acessíveis para os diferentes públicos. A instituição cultural também possui um núcleo dedicado exclusivamente à acessibilidade, responsável por desenvolver ações educativas e culturais com foco na inclusão de todos os visitantes.
O Museu de Arte Moderna (MAM), no coração do Parque Ibirapuera, também se destaca por seus recursos de acessibilidade, contendo elevadores, rampas, piso tátil, audiodescrição, explicações em braile e audioguias em Libras, além de visitas educativas guiadas e acessíveis. O museu busca integrar a acessibilidade em todas as suas ações culturais e educativas, garantindo experiências significativas para todos os públicos.
Reaberto em 2022 após nove anos fechado para uma ampla reforma, o Museu do Ipiranga também detém o Selo de Acessibilidade Arquitetônica da Comissão Permanente de Acessibilidade ao incorporar uma série de recursos de acessibilidade multissensoriais, como telas táteis, maquetes tridimensionais, miniaturas táteis de esculturas e quadros com relevo, materiais em braile, descrições audiovisuais e traduções em Libras, além de acessibilidade arquitetônica com rampas e elevadores, em todos os seus espaços e pavimentos, incluindo o mirante acima do 3° andar do prédio do museu.
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. Nesse contexto, os esforços conjuntos das instituições culturais ganham relevância para garantir que arte, conhecimento e memória estejam ao alcance de todos.
Serviço:
Japan House São Paulo
Onde: Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo – SP
Horário: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.
Entrada gratuita
Mais informações no site: japanhousesp.com.br
Museu do Futebol
Onde: Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo – SP
Horário: terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h)
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Mais informações no site: www.museudofutebol.org.br
Pinacoteca de São Paulo
Onde: Praça da Luz, 2 – Luz, São Paulo – SP
Horário: quarta a segunda, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Mais informações no site http://www.pinacoteca.org.br
Museu de Arte Moderna (MAM)
Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera, São Paulo – SP
Horário: terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia)
Mais informações no site: www.mam.org.br
Museu do Ipiranga
Onde: Rua dos Patriotas, 100 – Ipiranga, São Paulo – SP
Horário: terça a domingo, das 11h às 17h (última entrada às 16h)
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Mais informações no site www.museudoipiranga.org.br
Website: https://japanhousesp.com.br/