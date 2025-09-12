Personalizados podem crescer com tecnologia acessível

O mercado de artesanato e produtos personalizados vem ganhando força no Brasil como alternativa de geração de renda e formalização de pequenos negócios. Segundo estimativa divulgada pelo Sebrae, o setor movimenta aproximadamente R$ 102 bilhões por ano, o que representa cerca de 3% do PIB nacional. Inserido na economia criativa, o artesanato tem atraído brasileiros interessados em empreender com baixo custo, alta margem de lucro e possibilidade de transformar um hobby em fonte de renda sustentável.

A empreendedora Ana Dantas é um exemplo dessa transformação. Graduada em enfermagem, encontrou no artesanato uma nova carreira e fundou a Abelha de Papel, especializada na criação de flores artesanais. Com a ajuda de uma máquina de corte inteligente da Cricut, passou a produzir em maior escala e com acabamento profissional. “Comecei como uma forma de superação pessoal e hoje vivo do meu negócio. A tecnologia me ajudou a transformar minha produção e a profissionalizar meus projetos”, afirma. Ana utiliza o Design Space, aplicativo gratuito da Cricut, para editar suas criações e compartilhar resultados em comunidades digitais voltadas ao artesanato e ao empreendedorismo.

Diante desse cenário, a Cricut, marca americana com presença em mais de 20 países da América Latina, intensifica sua atuação no Brasil trazendo todo o time executivo e lideranças globais da companhia para uma agenda intensa focada em buscar novas atuações no país, como a presença de Frank Iarusci, vice-presidente executivo de Vendas e Marketing de Canais, Vincent Young, vice-presidente de Marketing de Canal; e Joseph Barton, gerente de Marketing e E-commerce.

A empresa tem investido na ampliação da base de usuários, no fortalecimento de canais de venda e na construção de uma operação local cada vez mais robusta e voltada ao pequeno empreendedor. A companhia estima que mais de 90% de seus usuários brasileiros utilizam os equipamentos como fonte de renda, com foco em produção personalizada em pequena escala.

“Nos últimos anos, acompanhamos de perto o crescimento de uma comunidade cada vez mais profissional e conectada no Brasil. O público brasileiro tem se destacado pelo nível de engajamento, criatividade e capacidade de transformar um hobby em negócio. Isso tem nos motivado a investir não apenas em produto, mas também em capacitação, canais de venda e suporte para ajudar esse empreendedor a evoluir com confiança. Nosso foco é facilitar o acesso à tecnologia e entregar soluções que gerem valor real para quem está começando ou expandindo sua atuação no mercado de personalizados”, afirma Vinicius Gonçalves, gerente da Cricut no Brasil.

Para acelerar a curva de aprendizado e ampliar o acesso ao uso da tecnologia, a Cricut disponibiliza gratuitamente uma série de vídeos e cursos para o público brasileiro. Os conteúdos ensinam desde a instalação das máquinas até a execução dos primeiros projetos, contribuindo para a profissionalização dos usuários e o fortalecimento da economia criativa.

“O Brasil é naturalmente empreendedor e tem grande afinidade com a personalização. Estamos aqui para crescer junto com os pequenos negócios e contribuir com o fortalecimento da economia criativa no país”, afirma Joseph Barton, executivo da Cricut para a América Latina.