Rede Sol Fuel opera no Brasil há quase 30 anos

A Rede Sol Fuel Distribuidora S.A., fundada em 1998, está próxima de completar 30 anos de atividades no mercado brasileiro de combustíveis. A empresa atua em diferentes segmentos, como aviação, transporte marítimo, agronegócio, além do fornecimento a clientes privados e órgãos públicos.

Atualmente, a companhia possui sede em Ribeirão Preto (SP) e filiais em Santa Catarina, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, além de bases próprias e estruturas compartilhadas em São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. A operação gera aproximadamente 200 empregos diretos, além de postos de trabalho indiretos.

No setor de aviação, a Rede Sol investiu R$ 35 milhões na construção de um terminal de querosene no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O terminal tem capacidade para 4 milhões de litros e recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da concessionária Gru Airport. O investimento amplia a oferta no setor, atualmente atendido por empresas como Shell Aviation (Raízen), BR Aviation (Vibra) e Air BP (British Petroleum).

A companhia também mantém em seu portal documentos públicos, como Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs), tabelas de conversão, manual de qualidade e demonstrações financeiras auditadas referentes aos exercícios de 2023 e 2024. Esses materiais podem ser consultados por clientes, fornecedores, órgãos reguladores e demais interessados.

Segundo a administração, todas as atividades da empresa são conduzidas em conformidade com a legislação vigente e acompanhadas por órgãos reguladores do setor. A companhia afirma que seus processos passam por auditorias externas, o que reforça a transparência e a regularidade das operações.

Ao longo de quase três décadas, a Rede Sol Fuel estruturou uma rede de atuação nacional e projeta a continuidade de investimentos em logística e infraestrutura. De acordo com a direção, a estratégia busca garantir estabilidade no fornecimento de combustíveis e manutenção de empregos, além de apoiar a expansão de segmentos como o transporte aéreo, marítimo e o agronegócio.

Para contato institucional, a empresa mantém atendimento diário pelo e-mail imprensa@redesoldp.com.br.