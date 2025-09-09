Workiva revela finanças inteligentes, GRC e sustentabilidade para acelerar a transformação da IA para o escritório do diretor financeiro

A Workiva Inc. (NYSE: WK), plataforma líder mundial em IA para transparência, responsabilidade e confiança, anunciou hoje na Amplify uma grande expansão de sua plataforma inteligente, introduzindo IA agêntica, automação de dados unificada e uma experiência de controles modernizada para o escritório do diretor financeiro. Os novos recursos permitem que as equipes de finanças, GRC e sustentabilidade simplifiquem fluxos de trabalho complexos, gerenciem riscos de forma proativa e forneçam insights com rapidez e confiança.

A volatilidade econômica, as regulamentações em evolução e a complexidade crescente deixaram os diretores financeiros e suas equipes sobrecarregados com processos manuais e sistemas isolados. Na verdade, quase dois terços dos profissionais globais afirmam que não dispõem dos dados e da governança de alta qualidade necessários para gerenciar esses desafios, uma lacuna que deixa as organizações vulneráveis a erros dispendiosos e oportunidades de desempenho perdidas.

As últimas inovações da Workiva foram criadas para atender a esse momento, incorporando IA agêntica diretamente em fluxos de trabalho críticos, automatizando processos que retardam as equipes e fornecendo insights contínuos e conectados em uma plataforma segura e auditável.

“Os CFOs são responsáveis por mais do que nunca, e essa responsabilidade exige tecnologia especializada, segura e desenvolvida para decisões de grande impacto”, disse David Haila, diretor de Tecnologia da Workiva. “Estamos oferecendo esse suporte por meio de IA agêntica, dados conectados e controles nos quais você pode confiar.”

Clientes aceleram o desempenho com IA

Empresas como PwC, Cognizant, StoneX, McCormick e Playa Hotels & Resorts estão utilizando a plataforma com tecnologia de IA da Workiva para acelerar os ciclos de relatórios, melhorar a colaboração entre áreas e fortalecer a confiança nos dados financeiros e não financeiros.

“Economizei 40% do meu tempo com a Workiva e seus recursos de IA. É uma mudança radical que me permitiu focar em projetos mais estratégicos e de alto valor. Esse tempo extra não apenas facilitou meu dia, mas também me ajudou a ampliar meu impacto e assumir responsabilidades que eu nunca teria imaginado antes”, disse Deepa Rao, líder de Governança de Sustentabilidade da Cognizant.

“A Workiva AI nos dá a confiança para agir rapidamente sem comprometer a confiança. Estamos acelerando o desenvolvimento de narrativas, simplificando o processo de completude da população e análises, e antecipando as perguntas que mais importam para nossa equipe executiva. Está transformando nossa forma de trabalhar e aumentando nossa eficiência e eficácia,” afirmou Natalie Denman, supervisora ??de Auditoria na Flowserve.

“A Workiva AI nos dá a confiança para agir rapidamente sem comprometer a confiabilidade. Estamos acelerando o desenvolvimento da narrativa do processo SOX, criando ferramentas de monitoramento contínuo de controles e antecipando as questões que mais importam para nossa equipe executiva”, disse Stephen Cramer, chefe de Auditoria Interna para as Américas na StoneX.

Workiva AI: inteligência agêntica para finanças, risco e sustentabilidade

Anunciada hoje, a Workiva AI está redefinindo o trabalho das equipes de finanças, risco e sustentabilidade, transformando a complexidade dos dados em clareza impulsionada pela IA. Os novos recursos da Workiva são incorporados diretamente aos fluxos de trabalho por meio de Finanças Inteligentes, GRC Inteligente e Sustentabilidade Inteligente.

Com o poder da AI agêntica, os clientes agora têm acesso a ciclos de relatórios mais curtos, pesquisas mais rápidas e mais tempo para o trabalho estratégico. A plataforma da Workiva acelera a tomada de decisões com confiança, conectando equipes a dados confiáveis ??e governados, ajudando os líderes a obter visibilidade, agir com confiança e se manteràfrente em ambientes de alto risco.

Sobre a Workiva

A Workiva Inc. (NYSE: WK) impulsiona transparência, responsabilidade e confiança. Equipes de finanças, contabilidade, sustentabilidade, risco e auditoria de mais de 6.400 organizações em todas as partes do mundo, incluindo mais de 80% das empresas da lista FORTUNE® 1.000, confiam na Workiva para seu trabalho de missão crítica. Transformamos a maneira como os clientes conectam dados, unificam processos e capacitam equipes em uma plataforma colaborativa, segura, pronta para auditoria e com tecnologia de IA. Saiba mais em workiva.com.

