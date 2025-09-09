Andersen Consulting amplia capacidades em capital humano com a HAGER Executive Consulting

A Andersen Consulting aprimora suas ofertas em capital humano por meio de um acordo de colaboração com a HAGER Executive Consulting, empresa especializada em serviços para conselhos administrativos, recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças.

Fundada em 1996, a HAGER apoia clientes internacionais em diversos setores, incluindo industrial, saúde e serviços financeiros, por meio de serviços de recrutamento de executivos e soluções de governança. A abordagem da empresa integra um profundo conhecimento do setor com sua metodologia proprietária focada em alinhar o potencial de liderança com a transformação dos negócios.

“A busca executiva vai além de preencher uma vaga – trata-se de reconhecer o potencial e construir uma liderança duradoura”, afirmou Martin Krill, sócio-diretor da HAGER. “Nossos serviços são focados em conectar líderes movidos por propósito a organizações prontas para a transformação. Por meio da colaboração com a Andersen Consulting, estamos ampliando essa missão em escala global.”

“A reputação da HAGER é construída sobre precisão, confiança e um profundo entendimento da dinâmica de liderança”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua metodologia comprovada e perspectiva estratégica expandem ainda mais nossa capacidade de apoiar os clientes na identificação do talento adequado para moldar o sucesso dos negócios a longo prazo.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, experiência em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras globalmente.

