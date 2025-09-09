Nikkiso atende à crescente demanda por manuseio de amônia e lança bomba de última geração na Gastech 2025

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) anunciou hoje na Conferência Gastech que lançou uma bomba submersa de amônia de última geração projetada para ser a mais segura e confiável do setor.

A amônia já é um componente essencial em fertilizantes e está sendo cada vez mais utilizada como um transportador limpo de hidrogênio. Como a demanda pelo manuseio de amônia também cresceu em setores como geração de energia, fábricas de produtos químicos, frotas de transporte marítimo e terminais de exportação, a Nikkiso CE&IG respondeu com uma solução inédita projetada para eliminar os encargos comuns de manutenção para os operadores, graçasàsua construção sem vedação, fácil manutenção, sem cobre e sistema integrado de motor-bomba.

A bomba é capaz de fornecer mais de 2.500 m3 por hora e tem um histórico de manutenção líder no setor – peças projetadas especificamente significam que a bomba dura significativamente mais tempo antes de qualquer necessidade de manutenção, com um tempo médio entre paradas superior a 16.000 horas.

Emile Bado, presidente da divisão de Bombas da Nikkiso CE&IG, afirmou: “A demanda por amônia em diversas aplicações está crescendo devidoàsua importância como combustível limpo alternativo, ao seu papel na agricultura e como transportador de hidrogênio. Em respostaàdemanda dos clientes, temos o prazer de lançar uma bomba que atende aos problemas mais comuns enfrentados pelos operadores.

“Na Nikkiso CE&IG, temos um histórico de inovação do qual nos orgulhamos, e a produção desta bomba não fogeàregra – o resultado é um equipamento que se destaca no setor em segurança, confiabilidade, facilidade de manutenção e desempenho.”

O lançamento da bomba baseia-se em um histórico de experiência e inovação tanto da Nikkiso CE&IG quanto de sua controladora, Nikkiso Co, no atendimento ao mercado de amônia em diversas aplicações. A Nikkiso CE&IG possui quatro décadas de experiência na fabricação de bombas com motor submersível para serviços com amônia e recentemente obteve aprovação preliminar para um novo sistema de abastecimento de combustívelàbase de amônia, além de sua linha já existente e comprovada de trocadores de calor elétricos e de ambiente desenvolvidos especificamente para amônia. A divisão Industrial da Nikkiso Co também já produziu mais de 7.000 bombas com motor encapsulado para manuseio de amônia e planeja lançar, no próximo ano, uma bomba de amônia líquida para geração de energia térmica.

Notas ao editor

Eric Sensat, gerente de Produto – Bombas com Motor Submersível da Nikkiso CE&IG, apresentará a nova bomba submersível para amônia no estande da Nikkiso CE&IG (J14), às 10h30 e às 13h30, na quarta-feira, 10 de setembro de 2025.

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um dos principais fornecedores globais de equipamentos e soluções criogênicas, atendendoàcrescente demanda por energia e gases industriais de baixo carbono com produtos inovadores e soluções colaborativas. Impulsionamos o futuro dos setores de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e gases industriais.

O Grupo emprega mais de 1.800 pessoas em 12 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para saber mais sobre o Nikkiso CE&IG Group, visite NikkisoCEIG.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250908157019/pt/

Mídia

Ross Davidson

Diretor de Comunicação Externa

+44 (0)7946 930741

Ross.davidson@nikkisoceig.com

pr@nikkisoceig.com