Balsam Hill anuncia com orgulho seu compromisso com uma árvore de Natal mais sustentável

Balsam Hill®, líder mundial em árvores de Natal artificiais, reutilizáveis ??e de alta qualidade, fiéisànatureza, e decoração para festas, anuncia com orgulho uma inovação no modo como suas árvores de Natal de qualidade herdada agora são feitas com uso de materiais mais sustentáveis.

Desde 2006, a Balsam Hill se compromete com a reutilização, a qualidade, o realismo e a inovação nas árvores de Natal que seus milhões de clientes amam. Com este espírito, a Balsam Hill sente orgulho de ser a primeira varejista do mundo a oferecer árvores de Natal com pontas True Needle®, feitas com polietileno vegetal, derivado da cana-de-açúcar, e não de combustíveis fósseis. Tão emocionante como isso, a partir da linha de produção para temporada de festas de fim de ano de 2025, todas as outras árvores True Needle da marca agora irão incorporar 30% de polietileno reciclado pós-consumo com certificação GRS, feito de tampinhas de garrafas de água destacáveis. Ambas as mudanças foram feitas sem sacrificar os controles de qualidade e as considerações de segurança exigidas para cada árvore Balsam Hill, incluindo a garantia de três anos da empresa, que vem de série com todas as árvores vendidas.

"Uma parte importante da missão da Balsam Hill é oferecer árvores de Natal ainda mais sustentáveis, que serão a peça central das comemorações de nossos clientes por muitos anos. Embora nossas árvores sempre tenham sido reutilizáveis, estes avanços representam um divisor de águas para o setor de árvores de Natal", disse Mac Harman, Fundador e Diretor Executivo da Balsam Hill. "Não apenas criamos a primeira árvore artificial a partir de polietileno de origem vegetal e inovamos mais de 85% da produção de novas árvores deste ano, como também testamos recentemente a fabricação de uma nova árvore a partir de árvores antigas da Balsam Hill que reciclamos, uma árvore inspiradora que colocamos em nosso estúdio de design e que demonstra nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade."

Além destas mudanças no modo como fabricam suas árvores, a Balsam Hill também tem foco em implementar sistemas sustentáveis ??em todas as suas operações. Pequenas mudanças podem causar um grande impacto, incluindo a mudança para embalagens prontas para reciclagem, incluindo papel em vez de fita plástica, e a remoção do plástico-bolha na maioria das embalagens de suas árvores em 2024. Este ano, após anos de pesquisa e desenvolvimento para enfrentar o desafio da reciclagem de árvores de Natal artificiais, a empresa planeja implementar um programa de coleta e reciclagem de árvores em Dublin, Irlanda. Como nos anos anteriores, árvores de Natal artificiais e cordões de luzes natalinas serão coletados para futuras iniciativas de reciclagem no Balsam Hill Outlet, localizado em Burlingame, Califórnia, com planos de explorar formas de ampliar esta oferta para mais clientes nos EUA o mais breve possível.

Este ano, mais de 85% das árvores de Natal da Balsam Hill serão feitas com estes novos materiais mais sustentáveis ??e estarão disponíveis em todos os seus sites de comércio eletrônico, incluindo EUA, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Canadá.

Mais informações sobre a jornada de sustentabilidade de vários anos da Balsam Hill podem ser encontradas em www.balsamhill.com/sustainability, incluindo um link para o primeiro relatório de ESG da empresa.

Sobre aBalsam Brands

A marca principal da empresa Balsam Brands com sede nos EUA é a Balsam Hill. A Balsam Hill (www.balsamhill.com) foi fundada em 2006 pela Mac Harman, com a meta de criar as árvores de Natal artificiais reutilizáveis ??mais realistas e da mais alta qualidade para clientes e empresas em todo o mundo. Com foco na qualidade e no artesanato, nossas árvores dão o toque final perfeito para famílias e comunidades celebrarem a alegria do Natal juntas. Após 19 anos de crescimento, a oferta de produtos da Balsam Hill se expandiu para incluir enfeites, folhagens natalinas e decoração sazonal, com sites próprios e operados nos EUA, Reino Unido, Austrália, Alemanha, França e Canadá.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250908815787/pt/

Jill Osaka

Diretor de Relações Públicas e Parcerias

Balsam Hill

josaka@balsambrands.com