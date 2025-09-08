Limpeza de cortinas residenciais e comerciais exige atenção

Além de controlar a entrada de luz externa e favorecer a privacidade, as cortinas podem colaborar para a estética de diversos ambientes, como casas e escritórios. Apesar disso, também podem acumular poeira, poluição, ácaros e alérgenos que podem comprometer a saúde e o bem-estar de seres humanos e pets.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) veiculados pelo Ministério da Saúde, 35% da população mundial sofre com doenças alérgicas respiratórias. Assim, ganham destaque questões sobre a frequência ideal da higienização das cortinas para evitar o acúmulo de poeira e ácaros, e o papel das empresas especializadas nesse serviço.

Para Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo, é preciso ficar atento aos principais problemas causados pelo acúmulo de poeira e ácaros nas cortinas. “As cortinas funcionam como verdadeiros filtros de ar: retêm partículas de poeira, ácaros, poluição e até pelos de animais”, pontua.

Ele reforça que, quando não são higienizadas regularmente, esses resíduos se acumulam e podem provocar odores desagradáveis, manchas no tecido e, principalmente, problemas respiratórios para quem convive no ambiente.

Sampaio destaca que, além de questões estéticas, a falta de limpeza pode trazer diversos impactos para a saúde dos moradores ou colaboradores. “O acúmulo de poeira e ácaros nas cortinas pode agravar alergias, rinite, asma e outros problemas respiratórios”, frisa.

Em espaços corporativos, prossegue, o acúmulo de poeira e ácaro nas cortinas ainda pode impactar na produtividade dos colaboradores e aumentar o índice de afastamentos por questões de saúde. “Ou seja, a limpeza não é somente estética, mas também preventiva”, articula.

O especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo revela que existem tecidos mais propensos a acumular sujeira e ácaros do que outros: “Tecidos mais pesados e encorpados, como veludo e jacquard, tendem a reter mais poeira e microrganismos. Já materiais leves, como voil e linho, acumulam menos, mas ainda assim precisam de higienização regular, já que a sujeira se deposita de forma invisível nas fibras”.

A seguir, Sampaio explica qual a frequência recomendada para limpeza de cortinas em ambientes residenciais e em espaços comerciais:

Residenciais : a cada seis meses, podendo variar conforme o nível de poluição e presença de crianças ou pets;

: a cada seis meses, podendo variar conforme o nível de poluição e presença de crianças ou pets; Comerciais: a cada três a quatro meses, já que o fluxo de pessoas é maior e a circulação de ar costuma ser reduzida em ambientes climatizados.

Empresas especializadas podem ajudar

De acordo com Felipe Ataide, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, em determinados casos é indicado um processo de higienização mais profundo, como a limpeza a seco ou por extração: “Quando há manchas visíveis, odores fortes, excesso de poeira acumulada ou em locais com alta incidência de alergias, é preciso prestar uma atenção especial”.

Segundo Ataíde, tecidos delicados, como seda ou fibras naturais, também exigem técnicas específicas, como a limpeza a seco, para evitar danos ao item. “Já a limpeza por extração é indicada para cortinas mais robustas, garantindo a remoção profunda de sujeira e microrganismos”, complementa.

Uma empresa especializada em limpeza de cortinas pode utilizar diversos métodos para garantir a preservação do tecido e, ao mesmo tempo, eliminar sujeiras e microrganismos.

“A Dr. Lava Tudo faz a retirada e entrega da cortina diretamente no endereço do cliente. A cortina passa por uma inspeção para identificar manchas, mofo ou outros detalhes. Escolhemos o processo de lavagem, de acordo com o tecido da cortina”, completa.

Segundo Ataíde, a adoção de hábitos simples no dia a dia pode ajudar a manter as cortinas limpas por mais tempo:

Arejar os ambientes diariamente;

Passar o aspirador de pó com bocal apropriado nas cortinas entre as limpezas profissionais;

Evitar fumar ou cozinhar próximo às cortinas;

Manter janelas e portas limpas, já que a poeira externa também se deposita nas cortinas.

“Esses cuidados simples prolongam a vida útil do tecido e reduzem a necessidade de limpezas emergenciais”, assegura o chefe de operações da Dr. Lava Tudo.

