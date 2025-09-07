Servidor de direitos da Motive reconhecido como precursor na classificação de 2025 da Counterpoint Research

Motive, líder mundial em gestão de dispositivos, anunciou hoje seu reconhecimento como precursor na Classificação de Servidores de Direitos de 2025 da Counterpoint Research. A Counterpoint colocou a Motive no quadrante superior direito de precursor: o reconhecimento mais avançado na classificação.

Esta distinção reflete o investimento decisivo da Motive na orquestração de direitos em um momento em que as operadoras enfrentam prazos urgentes, incluindo o requisito RCS da Apple de setembro de 2025. A Motive assumiu a liderança, comprovando sua capacidade de entrega em escala, atualmente implantada em grandes operadoras de telefonia móvel na América do Norte, Europa, África, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e América Latina.

Removendo barreiras ao RCS e mais além

O setor enfrenta há muito tempo a falta de uma estrutura comercial para Rich Business Messaging (RBM) e a falta de suporte multiplataforma entre Android e iOS. A Motive enfrente este problema ao garantir que as operadoras possam habilitar o RCS em dispositivos Apple e Android com segurança e sem atrasos. Este enfoque reduz riscos de investimento das operadoras, ao converter a orquestração de direitos em uma plataforma multifuncional para inovação, e não uma aposta de uso único.

O Servidor de Direitos da Motive oferece suporte a uma ampla gama de casos de uso simultâneos, incluindo integração de eSIM para dispositivos primários e secundários, verificação de número de telefone (PNV) mediante autenticação silenciosa baseada em SIM, descarregamento de CBRS, habilitação de satélite para D2C/D2D, integração de IoT automotiva e fatiamento sob demanda de 5G.

Esta amplitude garante que as operadoras possam responder a novos modelos de dispositivos, serviços e receitas sem personalizações dispendiosas ou atrasos.

Definindo o ritmo para o setor

"O reconhecimento da Motive como precursor reforça o que nossos clientes já sabem: somos o principal provedor completo de orquestração de direitos implantada em escala mundial", disse Jeevithan Muttu, Vice-Presidente de Produto e P&D da Motive. “Investimos cedo para garantir que as operadoras estivessem prontas para o prazo final da Apple, em setembro de 2025, sendo que a Motive dá às operadoras a flexibilidade para inovar, se diferenciar e monetizar mais rápido do que nunca."

Acelerando a monetização de investimentos em rede

As operadoras estão sob crescente pressão para monetizar os bilhões já investidos em 5G, fatiamento e novo espectro. A Motive respondeu com P&D contínuo em seu pacote de software de telecomunicações desenvolvido especificamente para este fim. Estas capacidades demonstram a capacidade incomparável da Motive de ajudar as operadoras a acelerar a transformação digital e monetizar a conectividade nos setores móvel, residencial e de IoT.

Além da orquestração de direitos, a Motive lidera o mercado em diversas frentes, incluindo CPE de banda larga, IoT e provisionamento de gestão de dispositivos e serviços para operadoras, tendo obtido anteriormente posição semelhante de precursor em outros segmentos do mercado.

A Motive capacita as principais operadoras de telecomunicações do mundo a prover serviços digitais integrados através de seu conjunto de plataformas com foco em operadoras. Da orquestração de direitosàgestão de dispositivos e serviços, a Motive permite que as operadoras acelerem a transformação digital e monetizem a conectividade em redes móveis, residenciais e de IoT.

