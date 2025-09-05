ProWall forma especialistas em revestimentos de luxo

Com o objetivo de profissionalizar e aprimorar a aplicação de revestimentos verticais de alto padrão, o especialista Carlos Eduardo Cabral Pereira, à frente do Studio IV, desenvolveu a metodologia exclusiva ProWall. O método integra técnicas avançadas de instalação com princípios de ergonomia visual, conforto sensorial e valorização arquitetônica, a fim de oferecer acabamentos duradouros.

Segundo Pereira, o curso surgiu da percepção de uma lacuna no mercado: a falta de mão de obra especializada para lidar com papéis de parede luxuosos, que exigem precisão e conhecimento técnico.

De acordo com o especialista, a metodologia ProWall foi desenvolvida com objetivo de suprir essa demanda, oferecendo um sistema replicável, que busca reduzir retrabalhos e elevar o valor percebido do projeto. O método abrange desde o preparo da superfície até a aplicação de materiais complexos, como texturas modernas e revestimentos diferenciados.

O treinamento é oferecido em formato on-line e presencial, adaptando-se às necessidades dos profissionais. As aulas abordam temas como: técnicas avançadas de aplicação; princípios de ergonomia visual para harmonização de ambientes; gestão de projetos; atendimento de clientes de alto padrão; e soluções para desafios comuns em revestimentos especiais.

Sobre a metodologia ProWall

A metodologia ProWall é um sistema técnico, estético e sensorial desenvolvido com a premissa de transformar a aplicação de revestimentos verticais em uma experiência de alta performance. A ProWall propõe protocolos específicos de análise, preparação e aplicação, voltados à sofisticação visual, durabilidade técnica e ao impacto sensorial do ambiente.

“A técnica integra o uso de ferramentas profissionais especializadas e materiais de alto padrão, cada um com características de textura, rigidez, absorção e comportamento durante a aplicação. Esses materiais exigem domínio técnico avançado, especialmente no manuseio, corte e aderência”, ressalta Carlos Eduardo, criador da metodologia.

Segundo o especialista, técnicas como cortes invisíveis e emendas imperceptíveis são fundamentais para garantir um acabamento contínuo e refinado, sem quebras visuais, mesmo nos papéis mais complexos.

A metodologia tem como objetivo capacitar o profissional a identificar as particularidades de cada tipo de papel e a adaptar o processo de aplicação conforme essas variáveis. “Esse conhecimento é focado em obter resultados consistentes, ampliando a capacidade do instalador de atuar com segurança e excelência em projetos sofisticados, onde a margem para erro deve ser mínima”, explica.

Carlos Eduardo integrou os conceitos de ergonomia visual, conforto sensorial e valorização arquitetônica dentro da técnica ProWall:

A ergonomia visual é aplicada com rigor técnico, buscando garantir que padrões, texturas e cores estejam em harmonia com a percepção espacial, os focos de atenção e os pontos de luz do ambiente;

O conforto sensorial consiste na escolha dos materiais e das combinações cromáticas, que é feita com base em estudos de neuroarquitetura, visando proporcionar estímulos visuais positivos, capazes de induzir sensações de calma, segurança, foco ou acolhimento;

A valorização arquitetônica diz respeito à linguagem do projeto: a aplicação é feita com cortes precisos, emendas imperceptíveis e leitura dos elementos construtivos, criando continuidade visual, integração entre planos verticais e horizontais e reforçando a identidade do espaço.

“Embora tenha sido inicialmente desenvolvida para atender o mercado de luxo, onde há maior exigência por excelência estética, ela se adapta a estilos contemporâneos, clássicos e minimalistas. A chave está na curadoria dos materiais e na aplicação do método, que respeita a identidade de cada projeto”, complementa o criador da técnica.

O curso baseado na metodologia ProWall tem um papel estratégico na capacitação técnica e no reposicionamento profissional de quem atua, ou deseja atuar, com aplicação de revestimentos verticais.

Sobre o STUDIO IV

Fundado em 2014 por Carlos Eduardo Cabral Pereira, o Studio IV surgiu com a missão de transformar ambientes por meio da aplicação precisa e sofisticada de revestimentos de parede de alto padrão.

Como um dos principais especialistas em Luxury Wallpaper Application no Brasil, Carlos Eduardo atua há uma década no segmento, dando origem à empresa, que expandiu a atuação em projetos residenciais, comerciais e institucionais, oferecendo soluções personalizadas que tem como foco aliar beleza, funcionalidade e durabilidade.

Para mais informações, basta acessar: https://studioiv.com.br/