Amend participa da Beauty Fair 2025 com quatro lançamentos

A Amend estará presente na Beauty Fair 2025, uma das maiores feiras de beleza das Américas, realizada em São Paulo. O evento reúne cerca de 500 expositores, mais de 2 mil marcas e espera receber 200 mil visitantes em quatro dias, com um volume de negócios estimado em R$ 800 mil, segundo dados da própria Beauty Fair. A marca investe em um estande imersivo de 200 metros quadrados, com capacidade para receber aproximadamente 200 visitantes ao mesmo tempo.



O espaço conta com áreas interativas, transmissões ao vivo e gravações de conteúdo, aproximando o público dos lançamentos da marca. A proposta é integrar experiências presenciais e digitais, em linha com a estratégia de ampliar o relacionamento com consumidores, influenciadores e profissionais do setor.

Entre as novidades apresentadas, estão quatro lançamentos: a linha Expertise 40+ Prolonga & Regenera, desenvolvida para prolongar a vitalidade dos fios; Amend Science, com três máscaras: Hidratação, Nutrição e Reconstrução, que levam ativos do skincare aos cabelos; a Hair Protein Amend Essencial, uma proteína reconstrutora e fortalecedora sem enxágue; e o Filtro Solar para Cabelos Amend Essencial, que protege e nutre os fios.

Para João Paulo Chaccur, CEO da Amend, a feira representa um momento importante para o fortalecimento da empresa no mercado de haircare. “Estar na Beauty Fair é reafirmar o posicionamento da Amend como uma das referências em haircare e fortalecer nossa estratégia de crescimento. Este é um momento estratégico para ampliar a visibilidade e conhecimento da marca, estreitar relações comerciais e integrar ainda mais nossas frentes B2B e B2C. Queremos potencializar nossa presença no mercado, conectando públicos de maneira consistente e reforçando nossa liderança no setor”, afirma.

Em 2025, a Beauty Fair completa 20 anos de realização, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da cadeia de beleza no Brasil. O evento reúne distribuidores, lojistas, cabeleireiros, maquiadores, esteticistas e criadores de conteúdo, que acompanham de perto os movimentos e novidades da indústria.

Disponível em: www.amend.com.br, perfumarias e farmácias de todo o Brasil.

Instagram e TikTok: @amend_oficial

