Abitte Urbanismo propõe olhar mais humano no conceito de lar

Com mais de três décadas de atuação no mercado de empreendimentos residenciais de alto padrão, a Abitte Urbanismo lança uma nova fase de sua comunicação institucional com o slogan: “O Que Habita em Você?”. A iniciativa marca os cinco anos da chegada da incorporadora a Cuiabá (MT) e já pode ser vista em diferentes canais, como redes sociais, site institucional, outdoors espalhados pela cidade, além de materiais e ações especiais.

A nova comunicação representa mais um marco na trajetória da incorporadora em Cuiabá. “Para nós, o futuro requer proximidade, transparência nas relações, procedência, garantia e estabilidade a longo prazo para todos os nossos empreendimentos. Algo único e autêntico. Desejamos que nossa comunicação reflita isso: o melhor da vida que habita em cada um de nós”, explicou Laís Carelo, Executiva de Marketing da Colpar Brasil, Holding da qual Abitte Urbanismo faz parte.

O manifesto de comunicação propõe uma reflexão sobre a importância de um lar que transcende a estrutura física, abordando valores como pertencimento, autenticidade e a conexão entre o urbano e o humano. A Abitte se dedica ao planejamento de bairros com conceito de smart city e ao desenvolvimento de empreendimentos focados em sustentabilidade, criando espaços que visam conectar pessoas, natureza e propósito.

“Desde a chegada da Abitte Urbanismo a Cuiabá, acompanhamos a construção de um posicionamento sólido, com projetos elaborados nos mínimos detalhes. Ao longo desse percurso, a incorporadora se destacou pelo pioneirismo ao lançar empreendimento inéditos na região, com foco no alto padrão, inovação e exclusividade”, afirmou Laís.

O vídeo do manifesto pode ser assistido no link Abitte Urbanismo | O melhor da vida habita aqui.

Nas redes sociais

Outra novidade nas redes sociais da Abitte Urbanismo são os quadros permanentes: “Abitte Constrói” que trará, no formato de vídeos, detalhes sobre o andamento e avanços das obras dos empreendimentos. Outro quadro é o “Abitte por quem Habita”, que traz depoimentos de clientes sobre os condomínios Lado Di Vino, Abitte Champagne e Bordeaux.