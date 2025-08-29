Nippon Sanso Holdings Group unifica logotipo da marca global, lançando a marca “NIPPON SANSO” globalmente

A Nippon Sanso Holdings Corporation (Presidente e CEO: Toshihiko Hamada) unificará o logotipo da marca para seus negócios de gás industrial globalmente e implementará a mudança em etapas.

Até agora, nosso grupo operava negócios de gás industrial em todas as partes do mundo usando o mesmo símbolo, adaptando-se a cada região. Para aumentar ainda mais o reconhecimento e a compreensão do nosso grupo como uma entidade unificada entre uma ampla gama de partes interessadas, maximizar o valor corporativo e alcançar um crescimento sustentável, decidimos unificar a marca dos nossos negócios de gás industrial como “NIPPON SANSO” e padronizar o logotipo da marca globalmente.

Daqui para frente, continuaremos nos esforçando para ser uma empresa confiável para todas as partes interessadas como uma marca reconhecida globalmente.

*Observe que o Thermos Group, que opera o negócio de bens de consumo domésticos dentro do nosso grupo, não alterará seu logotipo de marca.

*A mudança de logotipo da Nippon Sanso Holdings e de cada empresa do grupo será implementada em etapas, de modo que os logotipos novo e antigo possam ser vistos juntos por determinado período. Agradecemos a sua compreensão.

O Nippon Sanso Holdings Group é o quarto maior fornecedor mundial de gases industriais, eletrônicos e medicinais, com operações em quatro regiões geográficas – Japão, EUA, Europa e Ásia-Oceania – abrangendo mais de 30 países e territórios. Além disso, a divisão Thermos distribui produtos da marca THERMOS para mais de 120 países ao redor do mundo. Desde sua fundação como Nippon Sanso Ltd., em 1910, o grupo promove a criação de valor social por meio de soluções inovadoras em gases, que impulsionam a produtividade industrial, elevam o bem-estar humano e contribuem para um futuro mais sustentável. Com mais de 19.000 colaboradores, somos “Os Profissionais do Gás”, unidos por um propósito comum: “Tornar a vida melhor por meio da tecnologia do gás”.

Aviso importante – Negociação de ações ordinárias da Nippon Sanso Holdings Corporation e isenção de responsabilidade relativa aos recibos de ações de empresas não americanas (American Depositary Receipts) não patrocinados A Nippon Sanso Holdings Corporation (“NSHD”) incentiva todas as pessoas interessadas na compra ou venda de suas ações ordinárias a realizarem tais negociações na Bolsa de Valores de Tóquio, onde essas ações estão listadas e são predominantemente negociadas. As divulgações feitas pela NSHD não têm como finalidade facilitar operações de mercado e não devem servir como base para decisões relacionadasànegociação de American Depository Receipts (“ADRs”) não patrocinados. A Nippon Sanso Holdings Group (NSHD) não participa, apoia, incentiva ou consente a criação de programas de ADR (American Depositary Receipts) não patrocinados, nem a emissão ou negociação de ADRs relacionados às suas ações ordinárias. A NSHD não garante a detentores de ADRs, bancos, depositários ou a qualquer outra pessoa ou entidade que (i) tenha obrigações de divulgação de informações conforme a “Exchange Act” de 1934 (Lei de Bolsas de Valores dos EUA), ou que (ii) seu site contenha de forma contínua todas as informações necessárias para isentar o registro de suas ações ordinárias conforme a Regra 12g3-2(b) do mesmo. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, a NSHD e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade ou obrigação perante detentores de ADRs, bancos, instituições depositárias ou quaisquer outras entidades ou indivíduos em conexão com quaisquer ADRs não patrocinados representando suas ações ordinárias.

NIPPON SANSO HOLDINGS Corporation

Relações Públicas

Nshd.Info@nipponsanso-hd.co.jp