Boomi é nomeada líder e obtém pontuação máxima na categoria Estratégia no último relatório iPaaS de uma empresa de pesquisa independente

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje que foi nomeada Líder no The Forrester Wave™: Plataforma de Integração como Serviço, 3º Trimestre de 2025. O relatório avaliou os 10 fornecedores de iPaaS mais significativos, sendo que a Boomi obteve a mais alta pontuação na categoria Estratégia entre todos os provedores avaliados.

O relatório afirma que a Boomi se reorientou com um "foco intenso em IA e APIs", "recebe comentários positivos de seus parceiros" e mantém "prioridades de investimento claras". Os clientes de referência ficaram impressionados com o nível de investimento da empresa no produto e sua visão para o futuro, estando na expectativa de ver a Boomi cumprir seu roteiro de IA.

“Estamos honrados em sermos nomeados como Líder no Forrester Wave, e sobretudo orgulhosos de receber a pontuação máxima na categoria Estratégia", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "Para nós, este reconhecimento valida nossa crença de que a integração é fundamental para entregar IA significativa e de nível de produção. Investimos pesado para ajudar nossos clientes a construir empresas inteligentes, escaláveis ??e preparadas para o futuro através da transformação agêntica."

O relatório da Forrester afirma: "A Boomi é uma ótima escolha para clientes que precisam de um iPaaS completo para casos de uso de integração ampla e que veem a integração como essencial para implementar sua estratégia de IA e automação."1

A Plataforma Empresarial Boomi permite que organizações unifiquem dados, aplicativos e sistemas com rapidez e simplicidade, chegando a novos níveis de agilidade, automação e inteligência. Nesta Forrester Wave, a Boomi recebeu as pontuações mais altas em 10 critérios, incluindo visão, inovação, roteiro e serviços, e ofertas de suporte, e foi citada por sua facilidade de uso acima da média mediante assistentes de IA.

Principais destaques da Boomi no Forrester Wave™: iPaaS, 3º trimestre de 2025

Foco estratégico em IA e APIs:

A Boomi se reorientou com foco intenso em IA e APIs em uma tentativa de se destacar no mercado, incluindo a aquisição do fornecedor de transferência gerenciada de arquivos Thru durante o período de avaliação.

Visão:

A visão da Boomi se concentra em fornecer uma plataforma unificada que acelera o tempo de colocação no mercado, reduz custos e melhora as experiências do cliente em escala através da automação orientada por IA.

Roteiro:

O roteiro da Boomi enfatiza ferramentas para criar agentes de IA, enquanto continua investindo em integração de dados, transmissão digital de eventos e expansão do suporte a conectores.

Comentários positivos de parceiros:

A Boomi recebeu elogios de parceiros, com um importante integrador mundial de sistemas (GSI) elogiando a Boomi como "o melhor fornecedor de iPaaS com quem trabalha".

Execução estratégica:

A Boomi mantém o ritmo de inovação através de uma equipe de estratégia dedicada, prioridades de investimento direcionadas e uma abordagem disciplinada para aquisições estratégicas.

Facilidade de uso e SLA robusto:

A Boomi oferece excelentes ferramentas para criar, testar e governar agentes de IAm sendo respaldada pelo mais alto SLA divulgado publicamente entre todos os fornecedores avaliados, pelo menos 99,99% de tempo de atividade com créditos financeiros quando violado de 10% a 100%.

Modelo de suporte centrado no cliente:

Consultores técnicos experientes integradosàorganização de sucesso do cliente fornecem suporte prático aos clientes corporativos.

Para acessar o relatório completo do Forrester Wave, acesse https://boomi.com/content/report/forrester-wave

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações em todo o mundo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Plataforma Empresarial Boomi, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gerenciamento de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

