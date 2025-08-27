Boomi é nomeada líder e obtém pontuação máxima na categoria Estratégia no último relatório iPaaS de uma empresa de pesquisa independente
Líder em automação orientada por IA recebe as maiores pontuações possíveis em dez critérios
Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje que foi nomeada Líder no The Forrester Wave™: Plataforma de Integração como Serviço, 3º Trimestre de 2025. O relatório avaliou os 10 fornecedores de iPaaS mais significativos, sendo que a Boomi obteve a mais alta pontuação na categoria Estratégia entre todos os provedores avaliados.
O relatório afirma que a Boomi se reorientou com um "foco intenso em IA e APIs", "recebe comentários positivos de seus parceiros" e mantém "prioridades de investimento claras". Os clientes de referência ficaram impressionados com o nível de investimento da empresa no produto e sua visão para o futuro, estando na expectativa de ver a Boomi cumprir seu roteiro de IA.
“Estamos honrados em sermos nomeados como Líder no Forrester Wave, e sobretudo orgulhosos de receber a pontuação máxima na categoria Estratégia", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi. "Para nós, este reconhecimento valida nossa crença de que a integração é fundamental para entregar IA significativa e de nível de produção. Investimos pesado para ajudar nossos clientes a construir empresas inteligentes, escaláveis ??e preparadas para o futuro através da transformação agêntica."
O relatório da Forrester afirma: "A Boomi é uma ótima escolha para clientes que precisam de um iPaaS completo para casos de uso de integração ampla e que veem a integração como essencial para implementar sua estratégia de IA e automação."1
A Plataforma Empresarial Boomi permite que organizações unifiquem dados, aplicativos e sistemas com rapidez e simplicidade, chegando a novos níveis de agilidade, automação e inteligência. Nesta Forrester Wave, a Boomi recebeu as pontuações mais altas em 10 critérios, incluindo visão, inovação, roteiro e serviços, e ofertas de suporte, e foi citada por sua facilidade de uso acima da média mediante assistentes de IA.
Principais destaques da Boomi no Forrester Wave™: iPaaS, 3º trimestre de 2025
- Foco estratégico em IA e APIs:
A Boomi se reorientou com foco intenso em IA e APIs em uma tentativa de se destacar no mercado, incluindo a aquisição do fornecedor de transferência gerenciada de arquivos Thru durante o período de avaliação.
- Visão:
A visão da Boomi se concentra em fornecer uma plataforma unificada que acelera o tempo de colocação no mercado, reduz custos e melhora as experiências do cliente em escala através da automação orientada por IA.
- Roteiro:
O roteiro da Boomi enfatiza ferramentas para criar agentes de IA, enquanto continua investindo em integração de dados, transmissão digital de eventos e expansão do suporte a conectores.
- Comentários positivos de parceiros:
A Boomi recebeu elogios de parceiros, com um importante integrador mundial de sistemas (GSI) elogiando a Boomi como "o melhor fornecedor de iPaaS com quem trabalha".
- Execução estratégica:
A Boomi mantém o ritmo de inovação através de uma equipe de estratégia dedicada, prioridades de investimento direcionadas e uma abordagem disciplinada para aquisições estratégicas.
- Facilidade de uso e SLA robusto:
A Boomi oferece excelentes ferramentas para criar, testar e governar agentes de IAm sendo respaldada pelo mais alto SLA divulgado publicamente entre todos os fornecedores avaliados, pelo menos 99,99% de tempo de atividade com créditos financeiros quando violado de 10% a 100%.
- Modelo de suporte centrado no cliente:
Consultores técnicos experientes integradosàorganização de sucesso do cliente fornecem suporte prático aos clientes corporativos.
Para acessar o relatório completo do Forrester Wave, acesse https://boomi.com/content/report/forrester-wave
Sobre a Boomi
A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações em todo o mundo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Plataforma Empresarial Boomi, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gerenciamento de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.
