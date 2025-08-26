Seminário FACPCS debate normas contábeis e de sustentabilidade em 17 de setembro

A Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS) abriu as inscrições para o XXII Seminário Internacional FACPCS, que será realizado em 17 de setembro de 2025, das 8h às 18h, em plataforma digital fechada e com tradução simultânea para espanhol.

O XXII Seminário Internacional FACPCS tem como objetivo proporcionar uma visão prática relacionada com a aplicação das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS – International Financial Reporting Standards) e dos relatórios de sustentabilidade (ISSB – International Sustainability Standards Board) no Brasil e no mundo, bem como discutir as mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos.

A programação abordará temas como os impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis; implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2; atualizações e impactos nas divulgações; a agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas e os impactos nas Demonstrações Financeiras; normas internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público; e a prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade nas companhias.

O evento proporcionará créditos nos programas de educação profissional continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 15 créditos, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 6 pontos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos, e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) – 4 pontos.

Programa

8h - Abertura da plataforma

8h30 - Início

- Haroldo Reginaldo Levy Neto, Coordenador-Geral do XXII Seminário Internacional FACPCS

8h35 - Abertura

- Palestrante: Hernan Pablo Casinelli, Presidente do GLENIF

- Palestrante: Sebastian Yoshizato Soares, Presidente do Conselho Curador da FACPCS

- Palestrante: Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

9h30 – Homenagens

- Edison Arisa, Ex-Presidente da FACPCS e Ex-Coordenador Técnico do CPC

- Guillermo Braunbeck, Ex-Diretor Financeiro da FACPCS e Ex-Vice-Coordenador Técnico do CPC

- João Pedro Nascimento, Ex-Presidente da CVM

9h40 - 1º Painel: Impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis

- Palestrante: Marcio Rost, Coordenador de Relações Internacionais do CPC

- Debatedor: Mateus Alexandre, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

- Debatedora: Tatiana Midori Migiyama, Vice-Presidente da Reforma Tributária da ABRASCA

- Moderador: Alexandre Evaristo Pinto, Diretor Financeiro da FACPCS

10h25 - Debates

10h55 - 2º Painel: Implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2 – Atualizações e Impactos das Divulgações (painel em espanhol)

- Palestrante - Arturo Rodríguez, Manager of Ibero-American Relationships da IFRS Foundation/ISSB

- Palestrante - Jonathan Bravo, Director of Regulatory Affairs da IFRS Foundation/ISSB

- Moderadora: Daniele Soares, Gerente de Audit & Assurance da Deloitte, Membro do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e ESG do IBRACON

11h55 - Debates

12h25 - Parada para almoço

13h25 - 3º Painel: IFRS 18/CPC 51 – Demonstrações Contábeis / Agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas – Impactos nas Demonstrações Financeiras

- Palestrante: Tadeu Cendón Ferreira, Board Member do IASB

- Debatedor: Rogério Mota, Coordenador Técnico do CPC e Diretor Técnico do IBRACON

- Debatedor: Bruno Salotti, Vice-Coordenador Técnico do CPC

- Moderador: Aderbal Hoppe, Sócio da TATICCA, Membro do Board da Allinial Global e CEO da Allinial Global Brasil

14h25 - Debates

15h05 - 4º Painel: Normas Internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público

- Palestrante: Patrícia Siqueira Varela, Membro do IPSASB e Membro do Comitê Permanente para Contabilidade Aplicada ao Setor Público/Conselho Federal de Contabilidade

- Debatedor: Alex Fabiane Teixeira, Coordenador da Câmara Técnica de Padronização de Procedimentos Contábeis e Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional e Coordenador Operacional do Comitê Permanente para Contabilidade Aplicada ao Setor Público/Conselho Federal de Contabilidade

- Moderadora: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Coordenadora de Operações do CPC e Vice-Presidente Técnica do CFC

15h45 - Debates

16h05 - 5º Painel: A Prática da Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade nas Companhias

- Palestrante: Alexsandro Tavares, Gerente Sênior de Controladoria e Controles Internos da Lojas Renner

- Debatedor: Eduardo Flores, Coordenador Técnico do CBPS e Membro do CPC

- Debatedora: Maria Paula Cantusio, Chefe de Análise ESG e Temáticos do Santander e Membro da Comissão de Valuation Setorial com ESG da APIMEC Brasil

- Moderador: Maurício Colombari, Sócio-líder de Sustentabilidade da PwC Brasil

17h05 - Debates

17h30 - Encerramento

- Silvio Takahashi, Presidente da FACPCS

- Haroldo Reginaldo Levy Neto, Coordenador-Geral do XXII Seminário Internacional FACPCS

18h - Término

O XXII Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade é uma realização do CBPS, CPC, ABRASCA, ABRAPP, AMEC, APIMEC Brasil, B3, CFC, FIPECAFI, e IBRACON.

Além do apoio institucional das seguintes entidades: ABEL, ABRACICON, ABRACONEE, ANCEP, ANCORD, ANEFAC, ANPCONT; CBARI, CORECON-SP, CRA-SP, FEA-RP/USP, FUNDACE, IBGC, IBRI, IIA, SESCON-SP, SINDICONT-Rio, e SINDCONT-SP.

O evento é organizado pela FACPCS.

São coordenadores do XXII Seminário Internacional FACPCS: Alexandre Evaristo Pinto, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Cibele Deis, Eduardo Flores, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Leandro Ardito, Márcio Rost, Rogério Mota, Sílvio Takahashi e Zulmir Breda.

O XXII Seminário Internacional FACPCS já conta com Patrocínio Master da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), da Deloitte, da Itaúsa, da KPMG, da PwC, da SMS e da TATICCA; Patrocínio Sênior da Iochpe-Maxion e da Suzano; além do Patrocínio Pleno da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP); da Luz Publicidade e da Moore. O evento tem suporte da SB Eventos e apoio de divulgação do Portal Acionista e da Revista RI.