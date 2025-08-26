Seminário FACPCS debate normas contábeis e de sustentabilidade em 17 de setembro
O XXII Seminário Internacional da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS) ocorrerá em 17 de setembro de 2025, das 8h às 18h, em plataforma digital fechada
O XXII Seminário Internacional FACPCS tem como objetivo proporcionar uma visão prática relacionada com a aplicação das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS – International Financial Reporting Standards) e dos relatórios de sustentabilidade (ISSB – International Sustainability Standards Board) no Brasil e no mundo, bem como discutir as mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos.
A programação abordará temas como os impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis; implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2; atualizações e impactos nas divulgações; a agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas e os impactos nas Demonstrações Financeiras; normas internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público; e a prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade nas companhias.
O evento proporcionará créditos nos programas de educação profissional continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 15 créditos, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 6 pontos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos, e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) – 4 pontos.
Programa
8h - Abertura da plataforma
8h30 - Início
- Haroldo Reginaldo Levy Neto, Coordenador-Geral do XXII Seminário Internacional FACPCS
8h35 - Abertura
- Palestrante: Hernan Pablo Casinelli, Presidente do GLENIF
- Palestrante: Sebastian Yoshizato Soares, Presidente do Conselho Curador da FACPCS
- Palestrante: Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
9h30 – Homenagens
- Edison Arisa, Ex-Presidente da FACPCS e Ex-Coordenador Técnico do CPC
- Guillermo Braunbeck, Ex-Diretor Financeiro da FACPCS e Ex-Vice-Coordenador Técnico do CPC
- João Pedro Nascimento, Ex-Presidente da CVM
9h40 - 1º Painel: Impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis
- Palestrante: Marcio Rost, Coordenador de Relações Internacionais do CPC
- Debatedor: Mateus Alexandre, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
- Debatedora: Tatiana Midori Migiyama, Vice-Presidente da Reforma Tributária da ABRASCA
- Moderador: Alexandre Evaristo Pinto, Diretor Financeiro da FACPCS
10h25 - Debates
10h55 - 2º Painel: Implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2 – Atualizações e Impactos das Divulgações (painel em espanhol)
- Palestrante - Arturo Rodríguez, Manager of Ibero-American Relationships da IFRS Foundation/ISSB
- Palestrante - Jonathan Bravo, Director of Regulatory Affairs da IFRS Foundation/ISSB
- Moderadora: Daniele Soares, Gerente de Audit & Assurance da Deloitte, Membro do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e ESG do IBRACON
11h55 - Debates
12h25 - Parada para almoço
13h25 - 3º Painel: IFRS 18/CPC 51 – Demonstrações Contábeis / Agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas – Impactos nas Demonstrações Financeiras
- Palestrante: Tadeu Cendón Ferreira, Board Member do IASB
- Debatedor: Rogério Mota, Coordenador Técnico do CPC e Diretor Técnico do IBRACON
- Debatedor: Bruno Salotti, Vice-Coordenador Técnico do CPC
- Moderador: Aderbal Hoppe, Sócio da TATICCA, Membro do Board da Allinial Global e CEO da Allinial Global Brasil
14h25 - Debates
15h05 - 4º Painel: Normas Internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público
- Palestrante: Patrícia Siqueira Varela, Membro do IPSASB e Membro do Comitê Permanente para Contabilidade Aplicada ao Setor Público/Conselho Federal de Contabilidade
- Debatedor: Alex Fabiane Teixeira, Coordenador da Câmara Técnica de Padronização de Procedimentos Contábeis e Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional e Coordenador Operacional do Comitê Permanente para Contabilidade Aplicada ao Setor Público/Conselho Federal de Contabilidade
- Moderadora: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Coordenadora de Operações do CPC e Vice-Presidente Técnica do CFC
15h45 - Debates
16h05 - 5º Painel: A Prática da Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade nas Companhias
- Palestrante: Alexsandro Tavares, Gerente Sênior de Controladoria e Controles Internos da Lojas Renner
- Debatedor: Eduardo Flores, Coordenador Técnico do CBPS e Membro do CPC
- Debatedora: Maria Paula Cantusio, Chefe de Análise ESG e Temáticos do Santander e Membro da Comissão de Valuation Setorial com ESG da APIMEC Brasil
- Moderador: Maurício Colombari, Sócio-líder de Sustentabilidade da PwC Brasil
17h05 - Debates
17h30 - Encerramento
- Silvio Takahashi, Presidente da FACPCS
- Haroldo Reginaldo Levy Neto, Coordenador-Geral do XXII Seminário Internacional FACPCS
18h - Término
O XXII Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade é uma realização do CBPS, CPC, ABRASCA, ABRAPP, AMEC, APIMEC Brasil, B3, CFC, FIPECAFI, e IBRACON.
Além do apoio institucional das seguintes entidades: ABEL, ABRACICON, ABRACONEE, ANCEP, ANCORD, ANEFAC, ANPCONT; CBARI, CORECON-SP, CRA-SP, FEA-RP/USP, FUNDACE, IBGC, IBRI, IIA, SESCON-SP, SINDICONT-Rio, e SINDCONT-SP.
O evento é organizado pela FACPCS.
São coordenadores do XXII Seminário Internacional FACPCS: Alexandre Evaristo Pinto, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Cibele Deis, Eduardo Flores, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Leandro Ardito, Márcio Rost, Rogério Mota, Sílvio Takahashi e Zulmir Breda.
O XXII Seminário Internacional FACPCS já conta com Patrocínio Master da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), da Deloitte, da Itaúsa, da KPMG, da PwC, da SMS e da TATICCA; Patrocínio Sênior da Iochpe-Maxion e da Suzano; além do Patrocínio Pleno da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP); da Luz Publicidade e da Moore. O evento tem suporte da SB Eventos e apoio de divulgação do Portal Acionista e da Revista RI.
Para mais informações sobre o XXII Seminário Internacional FACPCS, basta acessar: http://www.eventos.facpcs.org.br/home/XXIISeminarioFACPCS
Website: http://www.eventos.facpcs.org.br