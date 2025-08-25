Assine
Rede social profissional reúne mais de 9 mil médicos

Digital Solvers, empresa do grupo LLYC, registra crescimento acelerado do metaDoctors, comunidade digital que combina rede social com ferramentas específicas para área médica

25/08/2025 13:37

Rede social profissional reúne mais de 9 mil médicos crédito: DINO

A rede social profissional para médicos, lançada em setembro de 2024, já reúne mais de 9 mil profissionais cadastrados e apresenta crescimento acelerado. Disponível via web e aplicativos iOS e Android, a plataforma oferece atendimento com ferramentas específicas para a prática clínica. A solução foi desenvolvida pela Digital Solvers by LLYC e integra milhares de usuários em uma só plataforma.

Estruturada em seis pilares principais: Soluções, Ciência e Tecnologia, Cursos, Networking, Parceiros e Benefícios, a iniciativa reúne mais de 50 funcionalidades voltadas exclusivamente para médicos. Entre elas estão a criação de designs personalizados para redes sociais, mini-sites profissionais, banco de vagas para plantões e oportunidades de trabalho, além de soluções clínicas como prontuário eletrônico, prescrição eletrônica e telemedicina.

Uma das inovações mais significativas é o “escriba médico”, ferramenta que automatiza a coleta de dados durante consultas e gera registros clínicos customizados. A área de Ciência e Tecnologia disponibiliza diariamente publicações do PubMed traduzidas, conteúdos científicos de fontes como Nature, Science e The Lancet, além de atualizações sobre inovações em saúde.

“A rede social profissional para médicos busca facilitar a vida do profissional em todos os sentidos, entendemos o quanto o seu tempo é valioso”, afirma Guilherme Corrêa Neto, sócio-fundador da empresa responsável. Segundo ele, novas funcionalidades estão em desenvolvimento, incluindo inteligência artificial para auxiliar na transcrição e documentação das consultas.

A plataforma também abriga a metaDoctors Academy, com mais de 120 aulas gratuitas ministradas por médicos, “cobrindo temas pouco explorados na formação tradicional, como finanças, investimentos e marketing digital para atração e fidelização de pacientes", completa Guilherme.

Outro pilar, o de Benefícios, oferece descontos em centenas de marcas, além de sorteios mensais baseados no engajamento dos usuários. Já o networking possibilita conexões com sociedades médicas, indústrias farmacêuticas e empresas de equipamentos de saúde, ampliando o acesso a conhecimento e recursos estratégicos.

Entre os parceiros estratégicos, estão instituições financeiras, empresas de educação médica, serviços de contabilidade e consultorias digitais, todos voltados a apoiar a prática clínica e o desenvolvimento dos médicos.

Com mais de uma década de experiência em tecnologia e comunicação voltada ao setor de saúde, a Digital Solvers by LLYC, criadora da rede social profissional para médicos, aposta na tendência de digitalização da medicina.



Website: https://www.digitalsolvers.com/

