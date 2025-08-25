Empresas buscam por serviços e infraestrutura em nuvem

O mercado mundial de infraestrutura como serviço (IaaS) deve crescer em 2025, atingindo US$ 19,7 bilhões, de acordo com a Market Research Future. Até 2034, deve chegar a marca de mais de US$ 40 bilhões. A empresa atribui esse crescimento ao fato de que os principais impulsionadores do mercado incluem um aumento na demanda por infraestrutura de TI de baixo custo, acesso mais rápido a dados e um aumento no número de organizações de pequeno e médio porte.

No Brasil, o mercado de serviços de nuvem pública deve crescer 35%, movimentando R$ 11,5 bilhões, segundo a IDC. Empresas de todos os portes buscam alternativas para a infraestrutura tradicional com o intuito de acompanhar a agilidade e demanda do mercado atual.

A escolha das soluções depende das necessidades específicas de cada organização, considerando questões como volume de dados, criticidade das aplicações, requisitos de segurança e orçamento.

Nesse contexto, Lucas Vanzin, co-CEO da EVEO, empresa brasileira de tecnologia que atua com soluções de nuvem e data center, apresenta algumas dicas que podem transformar a infraestrutura de TI dos negócios.

1 - Servidor dedicado

Para empresas com demandas de alta performance e baixa latência, o servidor dedicado oferece um ambiente exclusivo. Isso garante recursos computacionais integrais para aplicações mais críticas, sem compartilhamento com outros usuários, resultando em desempenho superior e maior controle sobre o ambiente. "É a escolha ideal para cargas de trabalho intensivas que exigem máxima densidade de recursos", indica.

2 - Servidor virtual (cloud servers)

Conhecidos popularmente como cloud servers, os servidores virtuais representam uma opção de custo mais acessível e flexível para diversas cargas de trabalho. São ideais para demandas que requerem menos recursos e complexidade, permitindo escalabilidade rápida para cima ou para baixo conforme a necessidade, sem os custos de hardware físico.

3 - Data center virtual

Representando uma evolução no conceito de infraestrutura em nuvem, o data center virtual é uma solução de Software-Defined Data Center (SDDC). Ele oferece um ambiente completo, incluindo servidores virtuais, redes privadas, roteadores e firewalls, tudo gerenciado através de um painel de controle automatizado. Essa abordagem proporciona agilidade na implantação e gerenciamento de recursos, simulando um data center físico, mas com a flexibilidade e economia da nuvem.

4 - Colocation gerenciado

Para empresas que possuem equipamentos próprios, mas buscam a segurança, a redundância e o suporte técnico de um ambiente especializado, o colocation gerenciado é indicado. Ele permite instalar equipamentos em um data center de alta performance, beneficiando-se de infraestrutura robusta, contingência energética, segurança física avançada e suporte técnico local, sem a necessidade de investir na construção e manutenção de seu próprio data center.

5 - Nuvem privada

É o ambiente de nuvem customizado e construído exclusivamente para atender aos requisitos de uma única organização. É a solução ideal para empresas com demandas muito específicas de segurança, conformidade regulatória ou personalização de ambiente, garantindo que a infraestrutura seja desenhada sob medida para suas aplicações mais sensíveis e exclusivas, atendendo aos mais diversos pré-requisitos e limitações orçamentárias.

6 - Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

A continuidade dos negócios é primordial em qualquer estratégia de TI. O DRaaS garante a continuidade dos negócios ao replicar sistemas críticos em ambiente seguro, permitindo recuperação rápida em caso de falhas, desastres ou indisponibilidades, com mínimo impacto ao usuário final.

"Existem outras soluções 'as a Service', como Data Base as a Service (DBaaS), Storage as a Service (STaaS) e Backup as a Service (BaaS), que contribuem significativamente para a otimização e a eficiência das operações em nuvem, ao gerenciar bancos de dados, armazenamento e backups como serviços, simplificando a gestão e reduzindo a carga operacional", explica o executivo.

Ele ainda comenta que a variedade de serviços disponíveis permite que as empresas construam uma infraestrutura híbrida, personalizada e preparada para os desafios do presente e do futuro. Seja pela performance de um servidor dedicado, pela agilidade de um cloud server ou pela robustez de uma nuvem privada, investir em soluções sob medida é o primeiro passo para transformar tecnologia em vantagem competitiva. "Antes de implementar ou expandir o ambiente em nuvem, é fundamental avaliar as particularidades e os objetivos do negócio, como foco no maior retorno sobre o investimento, garantindo uma infraestrutura robusta, eficiente e segura", finaliza Vanzin.