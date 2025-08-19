Marketing em 2025 exige estratégias mais eficientes

O mercado de marketing brasileiro vive um momento de transição marcado pela busca por maior integração entre canais, personalização de conteúdo e uso inteligente de dados. Relatórios recentes indicam que, na segunda metade de 2025, as empresas tendem a consolidar estratégias mais alinhadas, explorando o potencial de múltiplos pontos de contato para fortalecer a relação com o consumidor.

Segundo o Relatório de Tendências de Marketing 2025, produzido pela Conversion, muitas organizações ainda enfrentam desafios para se adaptar a essas novas dinâmicas. Mídias sociais, eventos presenciais e ações de live marketing ganham relevância, evidenciando a importância de conectar experiências digitais e físicas. A McKinsey & Company aponta que a personalização e o uso de dados para otimizar campanhas são elementos decisivos para o sucesso no período. A mídia out-of-home (OOH) também passa por reinvenção, adotando tecnologias e abordagens criativas para atingir públicos específicos em locais estratégicos.

Essa mudança de cenário demanda estratégias mais eficientes e integradas. Para Thiago Franklin, diretor de estratégia da BAOBÁ Full Agency, “as empresas estão buscando soluções que otimizem seus recursos, integrando diferentes áreas e plataformas para alcançar resultados mais significativos com menor custo e tempo de execução. A assertividade das ações se torna fundamental nesse novo cenário”.

O relatório anual da PwC sobre tendências de mídia e entretenimento corrobora essa análise, destacando que a integração entre plataformas e a coerência entre experiências online e offline são diferenciais estratégicos. Ainda segundo Franklin, “um fator adicional tem sido um ponto de ancoragem para essas novas estratégias: o aumento exponencial do volume de dados validados de CRM nos últimos anos. Com essa base, é possível estruturar os três pilares fundamentais da comunicação customizada na atualidade: o perfil de quem será impactado, o tipo de comunicação a ser produzido e o ponto de comunicação a ser ativado”.

A adaptação a novos formatos também se reflete nas preferências do consumidor. O relatório CX Trends 2025 revela que 78% dos consumidores valorizam experiências positivas, e 66% afirmam ter sido impactados por conteúdos personalizados. A Kantar reforça que personalização, integração de dados e estratégias omnichannel são pilares essenciais para marcas brasileiras competitivas em 2025. Para Franklin, “olhar para os novos formatos em 2025 implica não apenas adotar novas tecnologias, mas também repensar a forma como as marcas se conectam com seus consumidores”.



