Relatório de Segmentos de Mercado da Best: AM Best mantém perspectiva negativa para o mercado de resseguros no Brasil

A AM Best vem mantendo uma perspectiva negativa sobre o segmento de mercado de resseguros do Brasil, ao citar em parte a incerteza política e as medidas de reforma tributária que estão pressionando a lucratividade do setor.

Além das eleições de 2026 que se aproximam, as restrições regulatórias sobre ativos estrangeiros limitaram o crescimento das resseguradoras nacionais no exterior, de acordo com o Relatório de Segmentos de Mercado da Best.Conforme o relatório, o mercado de resseguros brasileiro continua em recuperação, mas é necessário manter uma tendência favorável. A AM Best irá considerar a perspectiva estável quando a volatilidade dos resultados técnicos e de resultado do setor diminuir, junto com o lucro técnico positivo, em meio às novas reformas tributárias em curso no país.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 3,9% em 2024, apesar do clima de incerteza econômica. O intenso consumo privado impulsionou o aumento da demanda, enquanto o crescimento dos serviços e da agricultura contribuiu para o crescimento da oferta. Contudo, o real sofreu uma desvalorização significativa, atingindo R$ 6,18 por USD em 30 de dezembro de 2024.

O crescimento anual do segmento de resseguros no Brasil foi impulsionado pelos ramos de negócios de patrimônio, riscos especiais, aeronáutico e riscos financeiros. Este crescimento foi compensado por uma queda nos ramos agrícola e marítimo no fim de 2024. "O resseguro agrícola pode ser considerado uma exposição similar a catástrofes naturais, mas técnicas inovadoras agora monitoram os riscos climáticos que deixam o setor vulnerável", disse Ricardo Rodríguez Pérez, analista financeiro sênior da AM Best. "Apesar destas iniciativas, a subscrição de negócios agrícolas para o setor de resseguros caiu 47%."

Entre outros destaques do relatório:

As recentes mudanças tributárias aplicadas às seguradoras e resseguradoras brasileiras pressionaram a lucratividade em 2025. Estas mudanças aumentam o imposto aplicado às transações de câmbio, com as resseguradoras offshore pagando mais que o triplo de impostos do que nos anos anteriores.

Uma desaceleração no crescimento do setor de resseguros mostra a melhora na seleção de riscos de resseguradoras locais ou nacionais, mas também reflete o aumento do prêmio cedido por estas seguradoras a resseguradoras no exterior.

O segmento de (res)seguros do Brasil se beneficiou do aumento das taxas de juros pagas sobre suas reservas investidas. A receita de investimentos contribuiu significativamente para a rentabilidade do setor de resseguros do Brasil, o que gerou resultados positivos em 2023 e 2024.

Para ver a cópia completa deste relatório de segmento de mercado, acesse http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=345294.

A AM Best é uma agência internacional de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos EUA, a empresa opera em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informações, acesse www.ambest.com.

Copyright © 2025 da A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou suas afiliadas.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250808297702/pt/

Ricardo Rodríguez

Analista Financeiro Sênior

+52 55 1102 2720, ext. 139

ricardo.rodriguez@ambest.com

Christopher Sharkey

Diretor Associado de Relações Públicas

+1 908 882 2310

christopher.sharkey@ambest.com

Al Slavin

Especialista Sênior de Relações Públicas

+1 908 882 2318

al.slavin@ambest.com