Halucar aposta em franquias para democratizar locação

A Halucar, empresa brasileira especializada em aluguel de veículos, acaba de anunciar sua entrada no mercado de franquias. A movimentação estratégica marca uma nova fase da companhia, que busca ampliar sua atuação nacional com um modelo de negócio escalável e voltado para investidores de diferentes perfis. Essa decisão vem em um momento de forte expansão do setor no Brasil.



Conforme levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), apenas no primeiro trimestre de 2025 as redes de franquias já registraram um avanço de 8,9% na receita em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 65,9 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi ainda mais expressivo: 11,2%, com faturamento superior a R$ 278 bilhões.



Para o CEO da Halucar, Ramon Enrique Marossi Corominas, a escolha pelo modelo tem como objetivo democratizar o acesso ao mercado de locação de veículos. “A nossa concorrência exige investimentos iniciais muito altos, o que pode acabar limitando quem quer empreender nesse segmento. Queremos mudar isso”, afirma.



Ele ressalta os dados Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), que atestam que o mercado de locação no Brasil já abrange cerca de 1,6 milhão de veículos, com um crescimento de frota de 3% ao ano, ou seja, mais de 40 mil veículos entrando no mercado anualmente. Em 2024, as locadoras adquiriram mais de 649 mil novos veículos.

“Enxergamos que, para conquistar uma fatia desse crescimento, o sistema de franquias seria a melhor opção”, declara o CEO.



A experiência acumulada pela operação própria da Halucar foi determinante para a decisão de expansão. A empresa atua com foco em um nicho específico: motoristas com restrição de CPF e que enfrentam dificuldades para acessar crédito e serviços convencionais.

“Esse público pode representar uma margem de lucro maior, mas exige um filtro rigoroso e uma gestão eficiente dos recebíveis. Esse é um dos nossos principais know-hows”, explica Corominas.



O executivo destaca que o Brasil conta com mais de um milhão e 400 mil motoristas de aplicativos, sendo 570 mil apenas em São Paulo. “A demanda é infinitamente maior que a oferta da operação própria. Para nós, a expansão via franquias é o caminho mais rápido e seguro para atender esse mercado”, evidencia.



No modelo proposto pela empresa, o franqueado é responsável pela aquisição dos veículos, que ficam em seu nome, e recebe diretamente os pagamentos dos clientes. No entanto, toda a gestão comercial, de marketing e manutenção é centralizada pela franqueadora.

“Com isso, o franqueado precisa dedicar duas a três horas semanais à operação. É um modelo enxuto, com foco em ser eficiente e com retorno atrativo”, afirma o CEO. De acordo com Corominas, os franqueados da rede têm lucrado, em média, entre 5% e 6% sobre o capital investido.



A principal solução da Halucar no mercado é justamente atender clientes negativados, um público que soma quase 71 milhões de pessoas no Brasil. “Os aplicativos de mobilidade são uma alternativa de renda para esse público, mas muitos acabam limitados por estarem com restrição no nome. Nós queremos criar uma ponte entre essas pessoas e a possibilidade de gerar renda com dignidade”, afirma o executivo. A empresa oferece condições de pagamento flexíveis e estrutura jurídica adaptada para garantir segurança, tanto ao franqueado quanto ao cliente final.



Com objetivo de garantir a padronização da experiência em toda a rede, o CEO explica que foi necessária a contratação de uma consultoria especializada em franchising. Atualmente, todas as operações da Halucar, mesmo instaladas em locais diferentes, seguem o mesmo modelo de atendimento, gestão e suporte.



O modelo adotado é o de franquia home based, que dispensa a locação de espaço físico e contratação de funcionários. “Isso pode reduzir custos e tornar o negócio acessível desde pequenos até grandes investidores. Nossa franquia começa com R$ 19 mil para dois veículos”, informa o empresário.



A empresa não exige experiência prévia no setor automotivo. A franqueadora oferece consultoria na aquisição dos veículos, treinamento e suporte tecnológico.