Sistema da Consumer inaugura integração com a nova 99Food

Integrada ao sistema Consumer, a plataforma 99Food iniciou sua fase de testes no Brasil e tem previsão de expandir para São Paulo e Rio de Janeiro no segundo semestre de 2025. O objetivo é, em até dois anos, alcançar cerca de 3.300 municípios de pequeno e médio porte.

Segundo Renato Almeida, CEO da Consumer, a integração com a 99Food representa um avanço no compromisso da empresa com a inovação e com o acesso à tecnologia no setor alimentício.

“Queremos conectar nossos clientes a um novo canal de vendas que tem ganhado relevância e que chega para ampliar a concorrência no mercado de delivery. Isso para nós é um privilégio, e para os restaurantes, pode ser uma oportunidade”, analisa.

Os restaurantes que já utilizam o sistema Consumer poderão integrar seus pedidos da 99Food diretamente ao Ponto de Venda (PDV), sem necessidade de retrabalho manual. Segundo ele, essa integração pode reduzir erros operacionais, melhorar o tempo de atendimento e aumentar a eficiência da equipe.

“Além disso, o restaurante pode aumentar seus canais de venda sem o prejuízo de ter trabalho extra que, algumas vezes, não vale a pena”, enfatiza.

Para Renato, ao oferecer mais opções de marketplaces, a integração com a 99Food contribui para um ambiente mais equilibrado, pois reduz a dependência de apenas uma ou duas plataformas.

“Isso não apenas estimula a concorrência saudável, como também pode resultar em taxas mais atrativas e em um maior poder de escolha para os empreendedores. Para os consumidores finais, significa mais restaurantes e variedades disponíveis”, explica.

A integração, conforme o especialista ressalta, pode ser especialmente vantajosa para pequenos e médios empreendedores, que muitas vezes enfrentam desafios na operação com múltiplos canais de venda.

Tecnologia é aliada do setor alimentício

A tecnologia tem se consolidado como uma aliada do setor alimentício no Brasil, especialmente para bares e restaurantes que buscam otimizar suas operações, reduzir custos e oferecer uma experiência mais eficiente e personalizada aos clientes. O uso da automação, dados e inteligência artificial (IA) pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas, no controle de estoque e na fidelização de clientes.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), noticiado pelo G1, 28% dos estabelecimentos já utilizam algum tipo de tecnologia que envolva IA. Entre os principais objetivos estão a otimização das operações (com ganhos de produtividade), o crescimento do negócio e a melhoria da experiência do cliente.

Com o objetivo de atender às novas demandas, a plataforma da Consumer centraliza todos os canais de venda (delivery próprio, balcão, salão, autoatendimento e marketplaces) em um único sistema.

“Isso tem como objetivo permitir que o empreendedor controle pedidos, estoque, entregas, finanças e desempenho de vendas com facilidade, através de relatórios e dashboards inteligentes”, explica Renato.

Após a iniciativa com a 99Food, a Consumer planeja outras integrações semelhantes. “Acreditamos que o futuro do food service no Brasil passa pela tecnologia acessível e pela descentralização dos canais de venda. A integração com a 99Food é mais uma conquista nessa direção”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://consumer.com.br/