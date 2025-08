Campanha sobre consórcios para jovens é lançada na Paulista

A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) está lançando sua nova campanha institucional para este ano. Com o tema PARA PASSAR DE FASE, VAI DE CONSÓRCIO, o objetivo será apresentar as características e vantagens da modalidade ao público jovem.

Trata-se de uma campanha voltada para o público da faixa etária de 18 a 29 anos, que tenham boa relação com plataformas digitais para mostrar como as escolhas financeiras de hoje podem impactar o futuro.

Para Augusto Diegues, diretor da Flag, agência criadora da campanha para a ABAC, “esta é a sequência de um trabalho iniciado em 2021 que visa educar e engajar o público jovem sobre os benefícios do consórcio e proporcionar uma experiência interativa e educativa”.

Segmentada em duas partes, a estratégia inclui um game exclusivo, em que a implementação de jogos interativos desafia o interessado a tomar decisões em finanças, permitindo que ele simule o consórcio na prática e recompensando-os com badges; e também parcerias com influenciadores digitais, que, além de divulgar a ação, realizarão um “letramento” sobre consórcio.

O lançamento acontecerá no próximo dia 17 de agosto, domingo, na avenida Paulista, dentro do Programa Ruas Abertas, das 11h às 20h, quando, sem carros, as atividades de lazer, cultura e esportes são liberadas. No estande, montado naquela avenida, na altura do número 1.230, na calçada do Shopping Cidade de São Paulo, os interessados poderão interagir com os games, simular situações associadas ao consórcio e, com seus movimentos na busca de seus objetivos, explorar a experiência de contratar a modalidade considerando seu impacto e desdobramentos na construção de seu futuro, além de ganhar um brinde.

Na oportunidade, o ator e influenciador Erick Krominski, que participa da campanha, estará no estande atendendo os jovens interessados, informando sobre o mecanismo do consórcio como oportunidade de realização de objetivos pessoais, familiares e profissionais.

Ao convidar todos para compartilhar da campanha, Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC, lembra que “com o crescimento da entrada de novas gerações de consorciados, a entidade busca consolidar ainda mais o consórcio como forma de planejar a aquisição de bens e contratar serviços, além de conscientizar sobre a essência da educação financeira. O foco principal da campanha é o público jovem".

O sistema de consórcios hoje

Ao encerrar o primeiro semestre do ano, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios divulgou que o sistema de consórcios voltou a quebrar o recorde de vendas dos últimos vinte anos ao atingir 2,46 milhões de cotas, movimentando R$ 222,39 bilhões de janeiro a junho. Como decorrência dos resultados positivos, o volume de participantes ativos cresceu no sexto mês do ano. A somatória atingiu 11,86 milhões. O acumulado de contemplações, nos seis meses, totalizou 867,44 mil, enquanto os créditos concedidos aos consorciados contemplados somaram R$ 57,28 bilhões.

O sistema de consórcios está presente em diversos setores da economia, sendo mecanismo de autofinanciamento para os segmentos automotivo, imobiliário, serviços, eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis. Seus ativos administrados participaram, em 2024, com 6,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios

A ABAC - Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios é entidade de classe sem fins econômicos representativa de classe em âmbito nacional. Nos termos de seu estatuto, compete à ABAC, entre outras finalidades, estimular o desenvolvimento e divulgar institucionalmente o Sistema de Consórcios.

Fundada em 1967 e contando atualmente com 94 administradoras associadas, tem divulgado as normas e os mecanismos do Sistema, atuando como interlocutora da classe perante órgãos públicos e privados, empresas do setor, mídia, consumidores e sociedade civil em geral.

Serviço

Evento: Lançamento da Campanha PARA PASSAR DE FASE, VAI DE CONSÓRCIO

Data: 17 de agosto de 2025 - Domingo

Horário: Das 11h às 20h

Local: Avenida Paulista, 1.230 - Calçada do Shopping Cidade de São Paulo - Programa Ruas Abertas

Website: http://www.abac.org.br