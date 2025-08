Consórcio cresce e atrai quem busca planejamento financeiro

Em um cenário econômico marcado por cautela e busca por alternativas mais inteligentes, o mercado de consórcios no Brasil tem alcançado números históricos e se consolidado como uma das modalidades financeiras mais promissoras da atualidade.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o setor atingiu mais de R$ 719 bilhões em ativos administrados, representando 6,1% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, que somou R$ 11,7 trilhões em 2024.



Além disso, o setor quebrou o recorde de vendas dos últimos 20 anos, com mais de 2 milhões de cotas comercializadas ao longo do ano. Apenas em maio de 2025, foram 464,82 mil adesões, o maior volume dos últimos dez anos para o período. Os dados apontam para uma nova era do consórcio no país, que passa a ocupar um espaço de protagonismo na vida financeira dos brasileiros.



Para o especialista Cauê da Silva Casagrande, fundador e diretor comercial da Master Crop Consórcios, esse desempenho marca um ponto de virada na forma como os consórcios são percebidos no país.

“Os números divulgados pela ABAC comprovam que o consórcio deixou de ser apenas uma alternativa futura e se tornou uma realidade sólida no presente. Ele tem sido uma das soluções mais viáveis, justas e acessíveis para milhões de brasileiros realizarem seus sonhos”, avalia.



Casagrande destaca que, diante da alta da taxa Selic e da instabilidade econômica, os consórcios “estão na moda” como uma alternativa mais equilibrada para aquisição e investimento. “O aumento dos juros e a instabilidade econômica têm levado o consumidor a buscar alternativas mais inteligentes e sustentáveis. Mas a verdade é que o consórcio sempre esteve em constante crescimento. Com taxas fixas e previsíveis, ele tem caminhado para se consolidar cada vez mais como ferramenta estratégica de aquisição, capitalização e investimento”, afirma.

Diversificação de investimento



Mais do que uma forma parcelada de adquirir bens, o consórcio vem ganhando espaço como estratégia de planejamento financeiro. Com grupos estruturados e gestão, é possível utilizar cartas já contempladas, realizar lances estratégicos e valorizar os ativos adquiridos.

“Existe todo um ecossistema de oportunidades envolvendo cartas que já foram contempladas, valorização de ativos e lances bem estruturados que aceleram o acesso ao crédito. Trabalhar com grupos estratégicos e investir com inteligência permite transformar o consórcio em uma ferramenta de rentabilidade e proteção patrimonial”, explica Casagrande.



O crescimento também se reflete na diversificação dos segmentos atendidos. Se antes os consórcios eram mais concentrados em automóveis, hoje há forte expansão em áreas como imóveis, serviços e bens de alto valor agregado. “O segmento de imóveis é, sem dúvida, um dos mais promissores”, afirma.



“Antigamente, a maioria dos consórcios girava em torno de outros produtos, mas hoje vemos uma crescente estruturação nos grupos imobiliários. O mercado de imóveis continua sendo um dos mais seguros e rentáveis do mundo, e o consórcio surge como uma ponte para quem deseja entrar nesse universo - seja para investir, adquirir bens ou até mesmo se capitalizar”, acrescenta o executivo.

Tecnologia e inovação guiam a Master Crop



Outro ponto que tem impulsionado o setor é a digitalização dos processos. Com plataformas on-line e atendimento remoto, as administradoras expandiram sua atuação nacional e tornaram a adesão mais rápida, segura e transparente.

“Hoje, conseguimos atender clientes de qualquer lugar do Brasil com conformidade com as normas do Banco Central”, ressalta o diretor da Master Crop.



A empresa oferece um modelo de atendimento personalizado e voltado ao sucesso do cliente, com uma metodologia própria que tem como foco agilizar a contemplação e liberar o crédito com eficiência.



A expectativa do fundador é que o mercado continue em trajetória ascendente, ampliando sua fatia no planejamento financeiro da população e reforçando o papel do consórcio como alternativa estratégica.

“O consórcio é uma modalidade democrática que tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Quando trabalhado com estratégia, responsabilidade e transparência, pode ser uma ferramenta poderosa de realização de objetivos e fortalecimento financeiro”, conclui.



