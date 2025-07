Especialista orienta como manter o cérebro ativo

Mesmo durante o recesso escolar, o aprendizado não precisa parar. O mês de julho, tradicionalmente associado às férias, representa um momento propício para que os estudantes explorem o aprendizado autodirigido, uma abordagem em que o próprio aluno conduz sua jornada de conhecimento com autonomia e curiosidade.

Mais do que uma pausa na rotina escolar, as férias representam um tempo valioso para o desenvolvimento integral dos estudantes. O descanso favorece a consolidação da memória, estimula a criatividade e reduz a sobrecarga mental. Além disso, experiências ao ar livre e atividades culturais ampliam o repertório e fortalecem os vínculos com o mundo ao redor.

O conceito de aprendizado autodirigido vem ganhando espaço na educação, especialmente em contextos de maior flexibilidade, como o período de férias. Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), essa prática é essencial para desenvolver competências do século XXI, como pensamento crítico, resolução de problemas e autogestão do tempo. “O aprendizado autodirigido permite que os alunos desenvolvam autonomia e resiliência intelectual, características essenciais para a vida acadêmica e profissional”, afirma Cláudia Xavier, gerente educacional da Fundação Bradesco.

Durante as férias, não se trata de replicar a rotina escolar, mas de incentivar um interesse genuíno por aprender. Atividades como leitura por prazer, cursos on-line gratuitos, projetos criativos (como escrever histórias, criar blogs ou produzir vídeos), jogos educativos e escrita de diários são algumas das formas indicadas pela especialista para manter o cérebro em movimento.

A leitura, por exemplo, continua sendo uma das ferramentas mais acessíveis para estimular a mente. Segundo pesquisa do Instituto Pró-Livro, o hábito de leitura entre crianças e adolescentes cresce quando está relacionado a temas de interesse pessoal. “As férias podem ser o momento ideal para despertar ou aprofundar o gosto pela leitura, especialmente se houver liberdade de escolha dos livros”, destaca Cláudia.

Na Fundação Bradesco, segundo a gerente educacional, iniciativas como indicação de leituras, exploração de espaços de arte, jogos, brincadeiras tradicionais e escrita de diários de férias são incentivadas. Essas práticas respeitam o perfil de cada aluno, valorizam a pluralidade cultural e promovem os direitos de aprendizagem, mesmo fora da sala de aula.

“Além disso, o contato com a natureza pode ajudar a combater o chamado déficit de natureza, comum entre crianças e jovens, promovendo experiências sensoriais, bem-estar emocional e reconexão com o mundo real, especialmente importante em tempos de hiperconectividade digital. O aprendizado dirigido é mais produtivo quando serve como alternativa saudável ao excesso de telas”, complementa Cláudia, que ainda acrescenta: “Com pequenas mudanças na rotina e escolhas conscientes, as férias se tornam um período fértil de descobertas, em que os estudantes podem conviver, brincar, explorar, expressar-se e participar. Cada uma dessas ações fortalece o desenvolvimento de sujeitos mais autônomos, criativos e conectados com o mundo”.

