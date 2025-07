KAGA FEI expande linha de módulos sem fio com suporte a Bluetooth 6

A KAGA FEI Co., Ltd., líder mundial de mercado em fornecer módulos sem fio de curta distância, anunciou hoje a expansão de sua linha de módulos Bluetooth Low Energy com o lançamento do EC4L10BA1 e do EC4L05BA1. Estes novos módulos oferecem capacidades de memória variadas e complementam o modelo EC4L15BA1 atual. Todos os três módulos possuem antena embutida e são compatíveis com Bluetooth 6.

Estes módulos utilizam um chip com certificação PSA*1, permitindo o desenvolvimento seguro da IoT. A produção em massa está prevista para começar em janeiro de 2026, enquanto continuamos dedicados a expandir nossa oferta de produtos com base na demanda do mercado.

Características do produto

1. Várias opções de memória

Nossos módulos oferecem diversas opções de memória: o EC4L15BA1 (1,5 MB NVM/256 KB RAM) para uso avançado, o EC4L10BA1 (1,0 MB NVM/192 KB RAM) e o EC4L05BA1 (0,5 MB NVM/96 KB RAM). Esta gama atende a aplicações que vão desde IoT industrial e saúde até dispositivos domésticos inteligentes e produção em alto volume e com preços competitivos.

2. Nível de segurança avançado

Estes módulos simplificam o desenvolvimento de dispositivos de IoT com altas demandas de segurança, graças a um chip compatível com a certificação PSA Nível 3, o mais alto nível em padrões de segurança de IoT. Isso contribui significativamente para formar uma sociedade de rede segura e protegida, bem preparada contra ataques cibernéticos.

3. Suporte com múltiplos protocolos

Os módulos suportam os padrões Bluetooth Low Energy, Thread e Matter*2. Além disso, podem se comunicar usando um modo proprietário de 4 Mbps.

4. Antena embutida e pré-certificada

Estes módulos integram uma antena embutida, eliminando a necessidade de projetos complexos. Contam com a pré-certificação Radio Law MIC (Japão), FCC (EUA) e ISED (Canadá), que reduzem de modo significativo o tempo e custos de desenvolvimento. Além disso, suportam a qualificação Bluetooth SIG para o mais recente Bluetooth 6, permitindo a sondagem de canal para medições precisas de distância.

Disponibilidade do produto

Amostras: : outubro de 2025 Início da produção em massa : janeiro de 2026

Sobre a Trademarks

Os nomes dos produtos e outros nomes próprios mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

*1. PSA: PSA (Platform Security Architecture) é um esquema de certificação liderado pela Arm. O nível 3 é o mais alto nível de certificação para proteger dispositivos IoT contra ataques físicos e de software.

*2. Padrão Matter: Um padrão para casas inteligentes desenvolvido pela Connectivity Standards Alliance (CSA) para promover a interoperabilidade entre dispositivos de casa inteligente e plataformas IoT de diferentes fabricantes.

As especificações do produto, o conteúdo do serviço etc. declarados no comunicadoàimprensa são válidos a partir da data do anúncio e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

