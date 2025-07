Segurança no trânsito é desafio urgente no setor logístico, alerta especialista

Com caminhoneiros na linha de frente, a exposição do setor logístico aos riscos nas estradas reforça a urgência de discutir a segurança no trânsito. Dados do Painel CNT de Acidentes Rodoviários de 2024 revelam que o Brasil registrou, apenas no ano passado, mais de 61,3 mil acidentes com vítimas e 6,1 mil mortes.

Os dados mostram que, entre os quase 140 mil veículos envolvidos, 27% (cerca de 38,5 mil) eram caminhões, o que evidencia o peso do transporte de cargas nesse cenário crítico. O custo econômico dessas ocorrências, segundo o estudo, ultrapassa R$ 16 bilhões, impactando não só vidas, mas também a produtividade e a sustentabilidade das operações logísticas.

Segundo Selly Sayed, CEO da Viktória Cargas, o momento é propício para ampliar o debate, estimular a educação dos condutores e implementar mudanças estruturais. “Os dados mostram uma realidade alarmante e chamam por mudanças urgentes. Investir em inovação e capacitação é fundamental para salvar vidas e tornar a logística mais eficiente e segura”, afirma a especialista.

A executiva defende uma abordagem integrada, com dois pilares essenciais: tecnologia e formação recorrente. O primeiro inclui o uso de sistemas avançados de telemetria e videomonitoramento com inteligência artificial, capazes de emitir alertas em tempo real e corrigir comportamentos de risco como sonolência, distrações ou uso de celular ao volante. Já o segundo envolve o fortalecimento da cultura organizacional com foco em segurança e capacitação, estabelecendo metas, rotinas de treinamento e condutas baseadas em direção defensiva.

“Mais do que uma questão de conformidade ou imagem, segurança é responsabilidade. Cada empresa da cadeia logística tem o dever de agir continuamente com foco em soluções que preservem vidas”, reforça Sayed. Ela destaca, ainda, que a adoção de práticas seguras deve caminhar lado a lado com a produtividade, com políticas que incentivem o bem-estar dos motoristas, o cumprimento da jornada de trabalho e o uso inteligente da tecnologia.

Nesse contexto, o setor logístico tem uma oportunidade valiosa: sair do discurso e partir para a ação. Implantar soluções eficazes de prevenção é uma escolha que impacta diretamente os negócios, a sociedade e, acima de tudo, a vida de milhares de profissionais que movimentam o Brasil pelas estradas.

