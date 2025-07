Real H é a primeira certificada pelo Programa ESG-FIEMS

O Grupo Real, localizado em Campo Grande, se tornou a primeira sul-mato-grossense certificada pelo Programa ESG-FIEMS, após atender a 69 indicadores de boas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa, que atua na produção e desenvolvimento de nutrição e medicamentos veterinários, conquistou o reconhecimento por suas iniciativas sustentáveis, como a reutilização de água, o tratamento de animais com produtos homeopáticos, a gestão eficiente de resíduos sólidos e a geração de energia solar. A certificação consolida o compromisso da indústria sul-mato-grossense com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.

A certificação ESG-FIEMS, concedida pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), reforça a competitividade do estado nos mercados nacional e internacional. O programa avalia critérios como economia de baixo carbono, ações inclusivas e gestão de riscos socioambientais, promovendo uma abordagem proativa em relação à sustentabilidade.

Segundo o diretor técnico industrial do Grupo Real, Mário Renck Real, essa conquista valida o compromisso da empresa com a sustentabilidade e demonstra o alinhamento com melhores práticas globais de governança e responsabilidade socioambiental, além de abrir espaço para a prática sustentável também nas propriedades rurais. “Apesar de o pecuarista brasileiro já enfrentar desafios relacionados ao clima, à logística e ao mercado, é preciso que ele seja otimista e estratégico em 2025. Alinhar-se às diretrizes do ESG é uma estratégia interessante para assegurar competitividade e acesso a mercados mais exigentes. Adotar práticas que minimizem o impacto ambiental, promovam o bem-estar animal e garantam a rastreabilidade será fundamental para consolidar a pecuária brasileira como referência em sustentabilidade”, explica.

“Do lado das indústrias, o alinhamento às mesmas diretrizes também é essencial. A integração de sistemas de gestão ambiental, economia circular e responsabilidade social fortalece as cadeias produtivas e reforça o compromisso com consumidores e parceiros comerciais”, completa o diretor do Grupo.

A auditoria que garantiu a certificação foi realizada pelo Bureau Veritas (BVQI), uma organização de renome internacional acreditada pelo INMETRO, conferindo ainda mais credibilidade ao selo ESG-FIEMS. O processo incluiu uma análise detalhada dos processos da empresa, identificação de riscos e implementação de melhorias contínuas para garantir conformidade com os requisitos exigidos.

Com essa certificação, Mato Grosso do Sul se posiciona na vanguarda da sustentabilidade industrial, incentivando outras empresas a aderirem ao programa e investirem em práticas responsáveis. A expectativa é que esse modelo se torne referência para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Sobre o Programa ESG-FIEMS



O Programa ESG-FIEMS tem como objetivo orientar e apoiar as indústrias de Mato Grosso do Sul na construção de agendas ESG, operacionalizando um sistema robusto de análise e validação de práticas sustentáveis. O programa tem como referência diretrizes internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e proporciona às empresas uma avaliação abrangente de suas ações ambientais, sociais e de governança.



O Grupo Real disponibiliza uma página com informações sobre o eixo ambiental do Ciclos, seu programa de sustentabilidade, que pode ser acessada através do endereço www.gruporealbr.com.br/ambiental.

Website: https://gruporealbr.com.br/ambiental