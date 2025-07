Andersen Consulting expande atuação em IA e transformação digital com a Rysun

A Andersen Consulting fortalece suas capacidades em inteligência artificial e transformação digital por meio da parceria com a empresa colaboradora Rysun, uma consultoria de tecnologia especializada em apoiar empresas na adoção de IA e na modernização de sistemas centrais, promovendo agilidade e crescimento.

A Rysun apoia empresas na expansão de suas iniciativas em IA generativa, por meio de plataformas inteligentes de dados, estruturas digitais modernas e engenharia de produtos de alto desempenho. Com sólida atuação nos segmentos de tecnologia, varejo e energia, a Rysun entrega soluções que promovem inovação, eficiência operacional e maior conexão com o cliente.

“A colaboração com a Andersen Consulting nos permite ampliar nossa visão de simplificar a IA corporativa para uma base de clientes ainda maior,” afirmou Vishal Shukla, CEO da Rysun. “Juntos, queremos ajudar empresas a obter o máximo valor de seus investimentos digitais, escalar a IA com confiança e se adaptar com agilidade e resiliência em um mercado em constante evolução.”

“Essa colaboração reforça nossa missão de ajudar os clientes a prosperar diante das transformações digitais, com as soluções mais inovadoras e escaláveis,” afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A excelência em engenharia e a expertise em IA da Rysun complementam nossa plataforma global de consultoria, acelerando processos de transformação e gerando resultados concretos para nossos clientes ao redor do mundo.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um portfólio completo de serviços, que inclui estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia, inteligência artificial e soluções em gestão de pessoas. Integrada ao modelo multidisciplinar da Andersen Global, a Andersen Consulting oferece consultoria de classe mundial nas áreas de estratégia, tributos, jurídico, avaliação, mobilidade global e serviços especializados, por meio de uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais e presença em mais de 500 localidades, por meio de suas firmas-membro e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio dessas firmas e empresas em todo o mundo.

