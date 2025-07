Plataforma com Inteligência Artificial promete transformar o marketing de ONGs

O terceiro setor acaba de ganhar um importante aliado tecnológico. Está prestes a ser lançada a MarketerValley, plataforma inovadora baseada em Inteligência Artificial (IA) voltada para organizações não governamentais (ONGs) e instituições sem fins lucrativos. Desenvolvida com foco em marketing, vendas e impacto social, a solução foi concebida no contexto do World NGO Day para atender organizações em todo o mundo.

A MarketerValley é uma plataforma inovadora que utiliza inteligência artificial avançada para mapear eventos, datas importantes e tendências globais, oferecendo às ONGs uma ferramenta poderosa para planejar e executar campanhas estratégicas, alinhadas às necessidades específicas de suas comunidades.

A plataforma funciona como um assistente inteligente que sugere ações personalizadas em tempo real, combinando dados contextuais, insights preditivos e recomendações de marketing ético e orientado por resultados. Com suporte multilíngue, uma interface fácil de usar e um programa de embaixadores para ampliar o impacto social, a plataforma se destaca por sua capacidade de conectar organizações a oportunidades locais e globais, potencializando o engajamento e a sustentabilidade das ações sociais.

No Brasil, a iniciativa conta com a cofundação de Vinícius Taddone, também CEO e fundados da VTaddone®, empresa referência em soluções de marketing para empresas. Para ele, a plataforma representa uma virada de chave para o fortalecimento institucional de ONGs. “A inteligência artificial pode auxiliar as organizações brasileiras a identificar oportunidades importantes, otimizar seus recursos e ampliar seu alcance, principalmente em um cenário onde a tecnologia é fundamental para a sustentabilidade”, afirma.

Em diversos países, a adoção da IA por ONGs já vem ganhando força, especialmente em áreas como captação de recursos, segmentação de campanhas e relacionamento com doadores.

Com o apoio da análise preditiva de dados, essas instituições conseguem atuar com maior precisão e impacto. A proposta da MarketerValley é expandir esse potencial, oferecendo uma plataforma acessível e intuitiva, capaz de gerar recomendações personalizadas e insights estratégicos para ações locais e globais.

Além da eficiência operacional, a plataforma também contribui para o fortalecimento da reputação das organizações. A capacidade de compreender contextos sociais, públicos e tendências faz com que as campanhas sejam mais eficazes e relevantes. Segundo Taddone, esse é o verdadeiro papel do marketing sustentável: “usar a tecnologia com responsabilidade, a serviço de causas que importam. O Brasil, com sua diversidade cultural e social, pode se beneficiar muito da adoção dessas soluções inteligentes para fortalecer o impacto social.”

Com lançamento previsto para as próximas semanas, a MarketerValley já está presente nas redes sociais e abre espaço para que ONGs, empresas sociais e profissionais do setor se conectem à plataforma desde já. A expectativa é que a ferramenta ajude a transformar a atuação de milhares de organizações ao redor do mundo, tornando o impacto social mais inteligente, estratégico e duradouro.

Mais informações:



Saiba mais: https://marketervalley.com/



Instagram: @marketervalley

LinkedIn:: https://www.linkedin.com/company/marketervalley/