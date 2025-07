Amazfit anuncia o corredor de ultramaratona Rod Farvard como novo embaixador da marca

Amazfit, uma marca líder global de wearables inteligentes pertencenteàZepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou o ultramaratonista Rod Farvard como seu mais novo embaixador esportivo. A abordagem de Farvard às corridas de resistência, uma combinação de treinamento estratégico e recuperação inteligente, reflete o compromisso da Amazfit em oferecer desempenho inovador e confiável, tecnologias avançadas de recuperação e rastreamento do sono para atletas amadores e profissionais.

Farvard começou como corredor de cross-country no ensino médio, antes de fazer a transição para o triatlo e, por fim, chegar às corridas de ultrarresistência. Ao longo de sua carreira, foi motivado por um resultado de DNF (Did Not Finish) no ensino médio, que o impulsionou a completar algumas das provas de resistência mais difíceis do mundo, incluindo a Western States 100, a UTMB e a Moab 240. Farvard também completou o desafio de vários dias na John Muir Trail, com 214 milhas de extensão, onde estabeleceu o novo Fastest Known Time (suportado, de norte a sul): 3 dias, 16 horas e 2 minutos. Seja correndo em terrenos de alta altitude ou enfrentando os elementos por mais de 100 milhas, ele depende de dados precisos para orientar seu desempenho, recuperação e nutrição. Farvard incorporará o smartwatch Amazfit T-Rex 3, a pulseira Helio e o ecossistema do aplicativo Zeppàsua rotina de treinos e corridas, destacando recursos como GPS preciso, monitoramento de frequência cardíaca, VO? Max, rastreamento de sono e recuperação, entre outros.

“A ultramaratona é, acima de tudo, sobre gerenciar variáveis como ritmo, nutrição e recuperação, enquanto você leva o corpo ao limite”, disse Farvard. “Com a Amazfit, tenho acesso a recursos de monitoramento confiáveis e às ferramentas necessárias para otimizar tanto os dias de prova quanto a recuperação. Recebo feedback em tempo real, o que me ajuda a manter a sintonia com meu corpo, independentemente da duração da corrida. É como ter um treinador no pulso — que nunca perde o ritmo.”

Farvard se junta ao corredor de distância italiano Yemaneberhan “Yeman” Crippa e ao triatleta Morgan Pearson na crescente lista de embaixadores de resistência da Amazfit. Ele trabalhará em estreita colaboração com a Amazfit em testes de produtos, conteúdo narrativo protagonizado por atletas e eventos comunitários de base para ajudar a dar vida às inovações da marca voltadas para a resistência. Ele se junta a uma lista crescente de embaixadores da Amazfit que representam a excelência em corrida, condicionamento físico e aventura ao ar livre.

Segundo Scott Shepley, diretor de Marketing Global da Amazfit, “Rod traz um nível incomparável de autenticidadeànossa comunidade orientada para o desempenho. Ele não está apenas correndo provas de 100 milhas, está utilizando dados gerados pelos dispositivos Amazfit para ultrapassar limites e mostrar o que é possível com as ferramentas e a mentalidade certas. Sua perspectiva como ultracorredor contribuirá para que continuemos inovando para as comunidades de corrida e resistência.”

Explore a linha completa de wearables inteligentes da Amazfit e descubra uma inovação que potencializa seu desempenho, acelera a recuperação e aprimora a precisão em www.amazfit.com.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Com uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing”, incentiva as pessoas a romper barreiras, superar expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit é alimentada pela plataforma de gerenciamento de saúde desenvolvida pela Zepp Health, que fornece insights e orientações acionáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base na nuvem, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

