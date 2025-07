Seguro de sucessão empresarial garante proteção aos negócios

Quando se fala em uma empresa familiar é possível imaginar que a sucessão irá acontecer entre os herdeiros, mas nem sempre os mesmos têm interesse ou estão preparados para seguir os passos dos pais. Nesse sentido, uma alternativa que ajuda a prosseguir com os negócios da família é o seguro de secessão empresarial, que permite que a empresa adquira os valores das cotas do sócio falecido ou incapacitado, indenizando os seus descendentes legais, sem comprometer o caixa.

O produto é uma modalidade estratégica do seguro de vida, voltada à proteção da estrutura societária e à continuidade dos negócios. Ele garante liquidez e estabilidade financeira à empresa em caso de falecimento, invalidez ou afastamento de um sócio ou pessoa-chave.

Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, explica que garante segurança jurídica e financeira, baseada em acordo de sócios ou contrato de compra e venda. "É uma ferramenta essencial para empresas que desejam proteger sua governança, garantir a continuidade dos negócios e assegurar a previsibilidade em momentos críticos", afirma.

Voltado especialmente para empresas com estrutura societária complexa e negócios com dependência de sócios fundadores ou executivos-chave, o seguro é ideal para companhias preocupadas com sucessão planejada, governança e proteção patrimonial. O produto inclui cobertura em casos de morte natural ou acidental, invalidez e doenças graves ou terminais, com a possibilidade de antecipação da indenização em caso de diagnóstico terminal. Alessandra ressalta que o capital segurado deve ser alinhado à participação societária do segurado. "Com estrutura legal bem definida e coberturas específicas, oferece tranquilidade, proteção e visão de longo prazo", comenta.

Dentre as vantagens do seguro de sucessão empresarial está a sua rápida liquidação, com o pagamento em até 30 dias após o sinistro, e a isenção de imposto de renda e do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Dados de mercado

Segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre janeiro e abril, o seguro de vida, que engloba a modalidade de sucessão empresarial, registrou um crescimento real de 4,61%, em relação ao mesmo período de 2024. Esse valor corresponde a R$11,89 bilhões de arrecadação.