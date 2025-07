Setor de fragrâncias cresce com personalização e e-commerce

O Brasil é o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, e 78% da população do país consome esses produtos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em panorama do setor, publicado em 2024, a Abihpec também mostrou que as exportações superaram as importações de forma crescente, entre 2020 e 2023. Esse cenário se reflete também em relatório da Euromonitor International que aponta que o crescimento do mercado até 2028 deve manter o Brasil na segunda colocação mundial em fragrâncias.

Brunno Magnavita, cofundador e diretor de estratégia da casa perfumista especializada em fragrâncias de nicho Gold Glow, enxerga o mercado brasileiro de fragrâncias como um setor que tem mostrado resiliência e evolução mesmo em cenários econômicos adversos.

“Nos últimos anos, há uma consolidação do setor, impulsionada pelo aumento do autocuidado, a valorização da identidade pessoal por meio das fragrâncias e o crescimento da busca por experiências sensoriais personalizadas. Além disso, o digital desempenha um papel fundamental nesse avanço, aproximando marcas e consumidores de forma mais direta e eficiente”, declara o empresário.

O diretor de estratégia da Gold Glow pontua que o setor de fragrâncias no Brasil impõe desafios relacionados à diversidade de clima, cultura e hábitos de consumo, que exigem mais sensibilidade na curadoria de fragrâncias, além de conhecimento técnico, proximidade com o cliente e leitura constante de tendências regionais.

“Enquanto regiões mais quentes tendem a preferir perfumes cítricos e aquáticos, outras áreas com temperaturas mais amenas aceitam melhor fragrâncias orientais e amadeiradas. Além disso, há desafios relacionados à pirataria, à variação cambial por muitas marcas serem importadas e à necessidade de educar o consumidor sobre originalidade, concentração e famílias olfativas”, destaca Magnavita.

Tendências do mercado de fragrâncias e perfumaria

A análise da Euromonitor também destaca a valorização da beleza, baseada em ingredientes, como tendência que deve ganhar ainda mais força nos próximos anos. Segundo relatório da Statista, as fragrâncias estão se tornando cada vez mais populares no mundo todo, à medida que os consumidores buscam expressar sua individualidade e aprimorar o estilo pessoal.

Magnavita reforça que o mercado de perfumaria tem sido guiado por uma tendência crescente de personalização e expressão da individualidade. Segundo ele, o consumidor brasileiro pesquisa e compara mais, buscando entender o conceito por trás do perfume, em especial fórmulas mais sustentáveis.

“Há um crescimento na busca por fórmulas com ingredientes naturais ou veganos. O público valoriza marcas que entregam originalidade e experiência, isso eleva o padrão e desafia o mercado a inovar constantemente. Por outro lado, o consumidor está mais aberto a composições menos convencionais, que incluem notas gourmand, couro, oud, especiarias exóticas e fragrâncias unissex”, afirma o profissional.

Segundo o empresário, as fragrâncias de nicho têm conquistado espaço consistente no mercado, superando a marca de serem restritas a um público específico. Para ele, isso evidencia uma mudança no comportamento do consumidor.

“Clientes mais conectados às tendências globais buscam fugir do óbvio e construir uma assinatura olfativa própria. Marcas que oferecem esse tipo de proposta tem excelente aceitação entre os consumidores. As fragrâncias de nicho oferecem exclusividade, narrativa e sofisticação, elementos cada vez mais valorizados”, alerta o especialista.

Desempenho e estratégias do setor no e-commerce

O setor de perfumaria e cosméticos liderou o crescimento do e-commerce no Brasil em 2022, com alta de 21,2%, segundo levantamento da NielsenIQ Ebit divulgado pelo Sebrae. A expansão do consumo on-line também é refletida pela influência das redes sociais e pela popularização de itens acessíveis, como o body splash e as versões alternativas de fragrâncias de luxo, de acordo com dados publicados por portal especializado.

Para o especialista, o e-commerce tem se consolidado como um canal estratégico para o setor de beleza. Segundo o empresário, o digital está no centro das ações desenvolvidas pela Gold Glow. “Investimos continuamente em tecnologia, conteúdo educativo e atendimento personalizado para transformar a experiência de compra em algo fluido, seguro e acolhedor”, declara.

De acordo com o profissional, o ambiente digital da empresa é utilizado para oferecer não apenas produtos originais, mas também informações detalhadas sobre as fragrâncias, como notas, famílias olfativas e aplicação correta. “Utilizamos redes sociais, e-mail marketing e automação inteligente com objetivo de criar conexões reais com nosso público, sempre respeitando seu perfil e preferências”, conta.

Magnavita ressalta que um dos principais desafios da venda de fragrâncias online é traduzir a experiência sensorial para o ambiente digital. Para superar essa limitação, a Gold Glow adota estratégias que incluem descrições precisas, comparações olfativas com perfumes populares e filtros de busca por estilo, ocasião e perfil.

“Investimos em um atendimento via WhatsApp e redes sociais, com o objetivo de ajudar o cliente a escolher o perfume ideal com base em suas referências pessoais. Também preparamos embalagens para criar uma experiência de unboxing e incentivamos avaliações de clientes como forma de gerar confiança social”, completa o especialista.

Para Brunno Magnavita, o próximo movimento do setor será a consolidação das fragrâncias como expressão emocional e pessoal. Ele destaca o interesse por perfumes de nicho e o espaço para inovações, como realidade aumentada e inteligência artificial para sugestões personalizadas baseadas em perfis emocionais e dados de consumo.

