Rede Líderes premia as pessoas mais admiradas em suas áreas

O Prêmio Líderes Mais Admirados 2025 acontecerá em novembro, no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. Organizado pela Rede Líderes, que reúne mais de 500 lideranças em atuação nas empresas, o evento reconhecerá 100 pessoas que se destacaram em áreas estratégicas para a transformação dos negócios, com ênfase em tecnologia e inovação.

A escolha dos nomes mais admirados foi feita a partir de uma pesquisa colaborativa com integrantes da comunidade. Cada participante pôde indicar até três nomes que considera referência em sua área de atuação. O resultado é uma amostra da percepção de quem ocupa posições de liderança nas empresas e no debate público, além de valorizar iniciativas que combinam competência técnica, visão estratégica e capacidade de gerar transformação. Os departamentos incluídos na pesquisa são: Tecnologia; Produto; Cibersegurança; Proteção de Dados; Recursos Humanos (People); Experiência do Cliente (CX); e Finanças.

Entre as lideranças mais citadas na área de Tecnologia estão Nina da Hora, pesquisadora em inteligência artificial; Luis Bittencourt-Emilio, CPTO da Loft; e Igor Freitas, Vice-Presidente de Tecnologia da Cogna Educação.

Na área de Produtos, o reconhecimento inclui nomes como Cassiane Vilvert, da Vtex; Carlos Eduardo Cunha, do Nubank; e Rayra Costa, da Pipefy. Lideranças que atuam diretamente na concepção, posicionamento e evolução de plataformas digitais no Brasil.

Na área de Cibersegurança, a lista contempla Hiago Kin, Diretor de Cibersegurança da Transfero Group; Luiz Fernando Milagres, CISO da Eduzz; e Sylvio Musto Neto, do Mercado Livre.

Em Proteção de Dados, a premiação reconhece Ronaldo Lemos, pesquisador e apresentador; Ramon Alberto dos Santos, da Meta; e Aline Deparis, CEO da Privacy Tools.

Na área de Recursos Humanos, a lista contempla Eduardo Félix, autor voltado à construção de culturas organizacionais mais humanas; Aline Sousa, CHRO da Claves Health; e Carolina Recioli, Diretora Global de RH na Teachable, do grupo HotmartCo.

Em Experiência do Cliente (CX), alguns dos nomes mais lembrados foram Diego Azevedo, da CS Academy; Cristiane Machado, Cofundadora da Negras na CX; e Renan Vidal, Diretor de CX para América Latina da Didi, que vêm contribuindo para transformar a relação entre empresas e consumidores com base em escuta ativa e inteligência de dados.

Entre as lideranças mais citadas na área de Finanças estão André Trench, Diretor de Finanças na Nomad; Barbara Andrade, CFO da Boca Rosa Company; e Guilherme Carvalho, CFO da OLX Brasil.

A premiação busca reconhecer nomes que protagonizam mudanças reais em seus setores, influenciam o debate público, criam novas práticas organizacionais e fortalecem o papel da tecnologia e da inovação como eixos centrais para o desenvolvimento sustentável do país.

A cerimônia em novembro reunirá lideranças de diferentes regiões e setores, consolidando o prêmio como uma das principais iniciativas de valorização da nova geração de líderes brasileiros.

Segundo Vitor Magnani, presidente da Rede Líderes, o prêmio é um reconhecimento entre pares e membros da comunidade para fortalecer as pessoas que realmente estão promovendo a transformação tecnológica no Brasil.

O grupo já reúne CEOs e Diretores de empresas como Mercado Livre, Betano, Safra, Checkout.com, QuintoAndar, C6 entre outras. Todos os membros estão comprometidos em gerar negócios e conhecimento em tecnologia, inovação e novas formas de liderança em suas áreas.

Somente no primeiro semestre deste ano, a comunidade já realizou cerca de 30 eventos focados em gerar oportunidades entre os decisores das empresas, além de podcasts e cinco livros publicados. Para o segundo semestre, a meta é triplicar esses encontros presenciais e conteúdos. Segundo Magnani, o diferencial está na reunião de líderes de diferentes áreas que discutem de maneira interdisciplinar os desafios empresariais.

A lista completa dos 100 nomes premiados será divulgada no site da Rede Líderes.

