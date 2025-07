Agrotalk Business 2025 reúne as principais referências femininas do setor

O Agrotalk Business: Mulheres & Mercados 2025 ocorrerá no dia 8 de agosto, em São Paulo, centro financeiro do Brasil, consolidando-se como um dos eventos mais importantes no cenário agrícola. Projetado para inspirar mulheres de diversas áreas, o encontro terá como tema central "Agro Sensorial: a Relação do Agro com as Mulheres Modernas", abordando tendências, desafios e transformações que afetam o setor sob uma perspectiva global.

Organizado pela plataforma Agrotalk Meeting, um canal dedicado à integração entre o agronegócio, o poder público e as cadeias produtivas globais, o evento é idealizado pela jornalista Aryane Garcia, presidente da AGX Estratégias, agência de Comunicação e Eventos com 18 anos de atuação no mercado. Para ela, a conferência ajuda a fomentar o crescimento das mulheres nas atividades rurais. "A realização de eventos como esse é fundamental para incentivar, cada vez mais, a participação do público feminino no campo. É muito importante promover esse fato de que milhões de mulheres estão atuando em uma das áreas mais importantes para a economia nacional", comenta.

A edição deste ano do Agrotalk Business: Mulheres & Mercados 2025 contará com dois painéis de debate com líderes do setor público e privado, incluindo: Ana Lucia Viana, Adida Agrícola na Embaixada do Brasil em Washington, D.C., nos Estados Unidos; Ana Paula Junqueira Leão, Deputada Federal/MG; Carol Paiffer, Investidora do Agro e Apresentadora do programa Shark Tank Brasil; Mônica Marchett, Empresária Agropecuária e CEO do Grupo Mônica, uma das maiores pecuaristas do Brasil; Anna Paula Nunes, Diretora da AproSoja São Paulo; e Brenda Engelhard, VP do Engelhard Group, que exportou cerca de 200 mil gados vivos apenas em 2024.



O objetivo é discutir os desafios contemporâneos do agro brasileiro e suas intersecções com a economia global, conectando produtoras rurais, executivas e stakeholders.

Em um ambiente propício para networking internacional, geração de conhecimento e formulação de estratégias para o futuro do Brasil, o Agrotalk Business: Mulheres & Mercados 2025 promove um encontro notável na agenda do setor. "O evento ressalta a importância das mulheres no mercado de trabalho e no agronegócio, onde elas cumprem um papel essencial como líderes, contribuindo para o fortalecimento e a modernização do setor agrícola brasileiro no contexto econômico global", reforça Aryane Garcia.

Entre as empresas parceiras, estão: Ford Sinal, Agusta Helicopters, Casa Leão Joalheria, Engelhard Livestock, RWB Telecom, Çacana, Scarf Me, Chilli Beans, Espaço Laser e Engenho Dom Tápparo. O evento também conta com os apoios institucionais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Orplana, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Assovale e Associação Rural de Ribeirão Preto.

A força da mulher do agro



O último Censo Agropecuário, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, revelou que 19% dos estabelecimentos rurais no Brasil são dirigidos por mulheres. Essas estatísticas destacam não apenas a crescente presença feminina no setor, mas também a importância delas na administração de recursos e na tomada de decisões estratégicas, demonstrando que elas desempenham um papel fundamental na sustentabilidade e na inovação no agronegócio brasileiro. As mulheres não apenas gerenciam mais de 30 milhões de hectares, correspondendo a cerca de 8,4% da área total ocupada, mas também são essenciais para a modernização e a diversificação das práticas agrícolas, contribuindo significativamente para a competitividade do Brasil no cenário global.

Website: https://www.instagram.com/agrotalkmeeting/