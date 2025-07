Congresso de ESG reunirá lideranças do governo e empresas

Nos dias 09 e 10 de outubro, São Paulo será palco do Congresso Nacional de ESG, reunindo líderes empresariais, governamentais, cooperativas e especialistas no Centro de Convenções do Blue Tree Premium São Paulo. O evento promove discussão sobre o futuro do ESG e sustentabilidade, além de práticas responsáveis ??e inovadoras em Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

A programação abordará temas cruciais, como a COP30, mudanças climáticas, inclusão social, diversidade, saúde e bem-estar, inteligência artificial (IA) e integração de metas ESG nas operações empresariais, governamentais e cooperativas.

Com o tema central "A Nova Era do ESG: Coragem para Agir, Consciência para Transformar", o congresso buscará fomentar a troca de experiências e o networking entre os principais players do mercado, incentivando a colaboração e o avanço de práticas ESG em todas as esferas da economia.

Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, responsável pela organização do evento, destaca a relevância do congresso: “ESG e sustentabilidade são pilares fundamentais para as organizações que desejam prosperar em um cenário de transformação constante. Este congresso é uma oportunidade para líderes se inspirarem e explorarem novas abordagens para um mundo melhor para todos".

Para mais informações sobre a programação e inscrições, basta acessar: www.congressodeesg.org.br

Website: https://www.congressodeesg.org.br