Fundación José Antonio Llorente impacta mais de 1.500 jovens

A Fundación José Antonio Llorente, projeto da LLYC, empresa de Marketing e Corporate Affairs e dos seus funcionários, beneficiou, no ano passado, um total de 1.517 jovens (quase 15% a mais do que em 2023) de 30 organizações em 12 países nos quais ela está presente. O trabalho foi realizado por meio de várias iniciativas, das quais participaram 367 profissionais da empresa, que dedicaram tempo pessoal e da jornada de trabalho para desenvolvê-las. Isto é o que mostra o “Relatório Anual 2024: Um legado transformador”, que acaba de ser apresentado em formato digital.

Entre as iniciativas, destaca-se o projeto global Voces Futuras, que contribui para forjar as vozes do futuro ao oferecer ferramentas de soft skills e comunicação a jovens em risco de exclusão. Em sua quinta edição, 1.002 foram capacitados.

Além disso, foram lançadas as Bolsas IE- Fundación José Antonio Llorente para oferecer a jovens talentosos a oportunidade de estudar em uma das universidades mais prestigiadas da Espanha e fortalecer as suas habilidades criativas. A Fundación José Antonio Llorente cobre 100% das bolsas oferecidas a dois candidatos por ano, e ao finalizar os estudos, eles podem estagiar na LLYC.

Além disso, a Fundación José Antonio Llorente apoiou entidades sociais em suas ações de comunicação por meio do projeto Storytelling for Social Impact. Alunos do mestrado em Creative Direction, Content and Branding desenvolveram campanhas de awarness para aumentar o alcance e a notoriedade das organizações e suas mensagens.

“Na Fundación José Antonio Llorente apostamos nos jovens e na capacidade inovadora deles. Em homenagem à visão do nosso fundador, conectamos jovens da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina que buscam gerar impacto positivo e social, especialmente no uso da tecnologia. Eles devem liderar a mudança para construir um mundo mais humano”, afirma a presidente da fundação, Irene Rodríguez.

De acordo com Albert Medrán, Diretor da fundação: “Em 2024 desenvolvemos projetos focados nos jovens como protagonistas. Nós lhes demos ferramentas para que, com o seu próprio potencial e o uso correto da tecnologia, eles estejam preparados para liderar uma mudança transformadora na sociedade. Nós procuramos impulsionar iniciativas que promovam uma cultura digital saudável entre os mais jovens, gerando consciência sobre a importância do uso responsável delas”.

Sobre a Fundación Jose Antonio Llorente

A Fundación José Antonio Llorente nasceu em 2016 com a missão de contribuir para gerar valor social por meio do talento e da expertise das pessoas que formam a LLYC como consultoria global de comunicação e assuntos públicos. Inicialmente chamada de Fundación LLYC, ela mudou de nome em homenagem ao legado e à visão do seu fundador, José Antonio Llorente, um visionário que acreditava no poder transformador da tecnologia somado a uma abordagem intergeracional que aposta nos jovens como motor de mudança e progresso.



A Fundación José Antonio Llorente é uma realidade graças aos profissionais da LLYC e ao firme compromisso deles em todos os países onde a empresa opera. Por meio de projetos e iniciativas, a Fundação centraliza sua ação no apoio a vários coletivos em risco de exclusão ou com necessidades especiais por meio de formação e outras ações, assim como participando da conscientização de diversas causas sociais.

Website: https://www.fundacionjoseantoniollorente.org/pt-br/relatorio-anual/