ITRS reconhecida pela primeira vez no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para plataformas de observação

ITRS, pioneira em monitoramento e observação em tempo real para setores de missão crítica, anunciou hoje sua inclusão no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para plataformas de observação.

A transformação da ITRS em uma plataforma de observação unificada, desenvolvida especificamente para ambientes de TI exigentes e regulamentados, é resultado de um investimento contínuo em inovação de produtos. Ao consolidar o Geneos (desempenho de aplicativos), o Opsview (monitoramento de infraestrutura) e o Uptrends (monitoramento de experiência digital) em uma plataforma única e poderosa, a ITRS Analytics, a empresa oferece capacidade de observação na velocidade dos mercados.

"Nossa ambição é redefinir a capacidade de observação para setores onde o tempo de inatividade não é uma opção", disse Ryan Terpstra, Diretor Executivo da ITRS. "A ITRS Analytics capacita as organizações a irem além do monitoramento de TI para uma capacidade de observação holística, ao garantir que sistemas impulsionadores da economia digital moderna estejam sempre ativos."

Criada para resiliência em tempo real

A ITRS Analytics oferece a capacidade de ingerir e enriquecer telemetria além de dados de infraestrutura. incluindo métricas de sustentabilidade, KPIs de negócios e telemetria de transações financeiras, que a torna sobretudo adequada para serviços financeiros e outros casos de uso de alto risco.

"O lançamento da ITRS Analytics marca uma mudança transformadora que nos permite oferecer inovação em ritmo acelerado às maiores e mais complexas empresas do mundo", acrescentou Ryan Terpstra. "É a base sobre a qual agora estamos reunindo IA agêntica, automação e recursos preditivos, todos concebidos para ajudar nossos clientes a conquistar sua resiliência de TI e objetivos comerciais."

Isenção de responsabilidade da Gartner

Gartner, Magic Quadrant para Plataformas de Observação, por Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren, julho de 2025. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, quanto a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e em todo o mundo, sendo utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas, sendo utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a ITRS

A ITRS oferece soluções de monitoramento, análise e capacidade de observação em tempo real que ajudam instituições financeiras e empresas a garantir resiliência operacional, desempenho e conformidade. Com a confiança de bancos, bolsas e provedores de pagamento líderes, a ITRS permite que as equipes detectem, diagnostiquem e solucionem problemas antes que afetem clientes ou mercados. Saiba mais em www.itrsgroup.com.

