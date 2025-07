Andersen Consulting expande sua plataforma com a incorporação do HTP Group

A Andersen Consulting continua expandindo suas capacidades de consultoria com a inclusão da empresa colaboradora Hoffman Talent Partners (HTP Group), uma empresa de recrutamento de executivos e consultoria com sede em Bruxelas (Bélgica).

O HTP Group ajuda a formar líderes de impacto para as organizações do futuro. O HTP fornece talentos permanentes por meio de recrutamento de executivos, colocações temporárias e modelos como serviço, juntamente com serviços de consultoria em liderança e TI. O HTP Group opera por meio de três entidades: Hightech Partners, especializada em recrutamento de executivos e consultoria em liderança para empresas ativas na área de transformação digital; Hoffman & Associates, com foco em recrutamento de executivos e gestão interina em todos os setores e funções em níveis executivos e de diretoria; e Ataya & Partners, com foco em governança digital e que fornece consultoria em segurança cibernética e proteção de dados.

“As organizações em processo de mudança precisam de uma liderança capaz de acompanhar o ritmo da inovação e, ao mesmo tempo, manter a clareza estratégica”, afirmaram os sócios Raffaele Jacovelli e Ineke Arts. “Oferecemos soluções personalizadas que vão além do recrutamento, incluindo avaliação executiva e consultoria. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite contribuir para uma plataforma mais ampla, focada em entregar resultados de alto impacto para clientes que enfrentam desafios complexos de transformação em todos os setores e indústrias.”

“O HTP Group traz uma combinação única de recursos de recrutamento de executivos, consultoria em liderança e segurança cibernética que aprofunda nossa capacidade de apoiar os clientes que estão passando por mudanças”, disse Mark L. Vorsatz, presidente e CEO da Andersen. “Seus recursos complementam nossa plataforma de consultoria mais ampla e fortalecem ainda mais as soluções que oferecemos aos clientes que estão passando por uma evolução organizacional e digital.”

A Andersen Consulting é uma empresa mundial de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que engloba estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma com mais de 20 mil profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 500 locais por meio de suas empresas membros e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membros e empresas colaboradoras no mundo todo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250716676815/pt/

mediainquiries@Andersen.com