PowerOfData lança ecossistema com IA no MoOveOn 2025

A PowerOfData marcou presença no Fórum MoOve On 2025, um dos maiores eventos de crédito e análise de risco do Brasil, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP) no dia 27 de maio. Na ocasião, a empresa participou como patrocinadora oficial e apresentou ao mercado o seu ecossistema de inteligência com Inteligência Artificial (IA), solução que conecta dados, modelos preditivos, motor de decisão e agentes de IA generativa para criar jornadas de crédito do atendimento inicial à aprovação final.

O Chief Technology Officer (CTO) da PowerOfData, Bruno Jardim , chama a atenção para a importância estratégica de participar de um dos maiores eventos de crédito e análise de risco do país. “É um evento muito focado no mercado financeiro, especialmente na área de gestão de risco e crédito, que hoje é um dos segmentos mais maduros no uso de dados, tanto no Brasil quanto no mundo”, afirma.

Fernando Manfio, CEO do MoOve On, também evidencia a participação da empresa no encontro. “A importância tem dois pilares: o primeiro é para a estratégia da PowerOfData, dado que a empresa tem um ecossistema de inteligência baseada em dados, tecnologia, ML e IA. O segundo pilar é pela humanização e inclusão social do crédito, uma motivação pessoal para melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas e com maior dificuldade financeira”, explica.

Um dos pontos da nova plataforma da PowerOfData é a integração entre dados, modelos preditivos, motor de decisão e agentes de IA generativa. Essa conexão busca contribuir para jornadas de crédito mais ágeis e assertivas, pois viabiliza a hiperpersonalização, ou seja, conhecer a pessoa por trás de um CPF ou CNPJ. O ecossistema consiste em integrar diferentes soluções da marca: PoD Decision Engine, PoD Platform, PoD GenAI e NURA, com objetivo de compor uma esteira de crédito utilizando agentes de IA avançados.

Receptividade do público

Segundo Jardim, a recepção do público à solução superou as expectativas. “Nosso objetivo foi levar uma inovação ao setor de crédito: uma aplicação funcional de IA, demonstrada ao vivo, com um software operacional e pronto para uso. Essa abordagem prática teve como foco chamar a atenção dos tomadores de decisão presentes”, evidencia.

De acordo com o CTO, o principal ponto de interesse girou em torno da personalização: como adaptar essa solução completa de IA, voltada inicialmente para vendas de crédito consignado, aos diversos contextos de operação de cada empresa.

O executivo informa que as perguntas mais frequentes vieram de executivos interessados em entender como a tecnologia poderia ser utilizada em outras aplicações, prevenção a fraudes, cobrança e melhoria da comunicação com clientes.

Com o lançamento do ecossistema, a empresa espera gerar o aumento de faturamento dos clientes, maior eficiência em custos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. “A jornada de crédito está cada vez mais orientada por dados e tecnologia. Usamos dados para tomada de decisões estratégicas e tecnologia para viabilizar uso de todo dado disponível”, afirma.

“O objetivo é permitir que os clientes operem com toda informação disponível a fim de compreender as necessidades dos consumidores, gerar negócios e aumentar a receita”, explica Jardim.

Apresentação prática

O CTO da PowerOfData observa que o contexto econômico do país abrange alta volatilidade e inadimplência elevada, o que exige mais tecnologia para suportar a tomada de decisão, seja na concessão de crédito ou na gestão do risco.

Para corroborar, ele ressalta os dados mais recentes do Mapa da Inadimplência organizado pelo Serasa, que indica que 77 milhões de brasileiros estão endividados.

“No evento, fiz uma apresentação, começando com uma palestra no palco principal para mais de mil pessoas, onde demonstrei, ao vivo, uma IA operando na prática, com toda a cadeia funcionando - desde o dado bruto no data lake, passando pelos modelos estatísticos, motor de decisão, IA, nuvem, até a interação no WhatsApp, com as pessoas podendo testar em tempo real”, comenta.

Durante a palestra, os dados foram armazenados e apresentados nos dashboards. Segundo Jardim, o feedback foi imediato e gerou negócios para a PowerOfData e para a PoD Academy, braço de educação da empresa.

Por fim, o CTO destaca que a hiperpersonalização também ganhou evidência no evento. “Hoje, se você não tem uma visão 360 do seu cliente, se não conecta dados, analytics e IA, não consegue competir. Na PowerOfData, buscamos construir esse ecossistema completo. E para quem deseja aprender como fazer isso, a PoD Academy é a escola formada pelos profissionais que construíram esse ecossistema que está hoje operando no mercado”, conclui.

